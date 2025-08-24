Ladli Behna Yojana: कट गए 10 हजार लाड़ली बहनों के नाम, अब नहीं मिलेंगे 1250, ये है वजह

लाडली बहन योजना के तहत छूटे हुए नामों को जोड़ने के निर्देश मुख्यमंत्री दे चुके हैं लेकिन अभी नए सिरे से नाम जोड़ने की कोई योजना नहीं है। यानी 18 से 60 वर्ष की कई जो लाडलियां छूटी हुई हैं, उनके नाम जोड़ने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। नरसिंहगढ़ क्षेत्र में बरखेड़ी, चैनपुरा खुर्द, भोपालपुरा, हनापुरा, रसीदखेड़ी, भानपुरा और मल्लिया सहित अन्य गांवों की लाडली बहनों के नाम छूटे हुए हैं। साथ ही कुछ जगह के नाम गलत ओटीपी डाल लेने से हट गए। ऐसे में 7 अगस्त को नरसिंहगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से ही कलेक्टर को ये नाम जोड़ने के निर्देश दिए थे। हालांकि इस दिशा में फिलहाल कोई कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से नहीं की गई है।