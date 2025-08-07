7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

इंतजार खत्म! लाड़ली बहनों के खाते में ‘1500 रुपए ट्रांसफर…’

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को सिंगल क्लिक के जरिए सीएम डॉ मोहन यादव ने 1859 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की।

राजगढ़

Himanshu Singh

Aug 07, 2025

ladli behna yojana
फोटो- लाड़ली बहना योजना आधिकारिक वेबसाइट

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों इंतजार खत्म हो गया है। रक्षाबंधन से दो दिन पहले सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की करोड़ों बहनों के खाते में 1859 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। अगस्त महीने में 1250 की मासिक किस्त के साथ 250 रुपए रक्षाबंधन के अवसर पर ट्रांसफर किए गए हैं।

फूलों का तारों का सबका कहना है...

सीएम डॉ मोहन यादव गुरुवार को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ पहुंचे। उन्होंने फूलों का तारों का सबका कहना है..गाने के बीच बहनों पर फूल बरसाए। साथ ही मंच पर बहनों से राखी भी बंधवाई।

क्या बोले सीएम

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि भाई-बहन के रिश्ते से ज्यादा पवित्र रिश्ता कोई दूसरा नहीं होता। रक्षाबंधन पर अगर बहन-बेटियां घर आ जाएं तो लगता है जैसे दिवाली आ गई। हजारों साल से बड़ी से बड़ी सत्ता से टकराने की हिम्मत अगर कहीं से आती है तो वह बहनों की राखी और आशीर्वाद से ही आती है। बहनें भी बड़े से बड़े संकट में सबसे पहले भाई को ही याद करती हैं और भाई भी दौड़े चले आते हैं।

भाईदूज से खाते में आने शुरु होंगे 1500 सौ रुपए

लाड़ली बहना को मासिक 1250 सौ रुपए की किस्त के साथ शगुन के रूप में 250 रुपए अतिरिक्त ट्रांसफर किए गए हैं। सीएम ने ऐलान किया है कि साल 2028 तक बहनों के खाते में तीन हजार रुपए महीने आएंगे। ये हमारा संकल्प है। भाईदूज से आपके खाते में हर महीने 1500 सौ रुपए आएंगे। साल 2028 में तीन हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 07:16 pm

Published on:

07 Aug 2025 07:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / इंतजार खत्म! लाड़ली बहनों के खाते में ‘1500 रुपए ट्रांसफर…’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.