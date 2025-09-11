एमपी सहित दूसरे राज्यों से 5 ISIS के आतंकी गिरफ्तार, स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम कामरान कुरैशी है। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने ब्यावरा दबिश दी थी।



दिल्ली पुलिस के अनुसार, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो कि पाकिस्तान हैंडल बेस्ड पैन टेरर मॉड्यूल है। दिल्ली से दो , एक झारखंड, एक मध्यप्रदेश और एक तेलांगना से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर जैसे रसायन, कॉपर शीट, बॉल बेयरिंग, स्ट्रिप वायर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कैश मिला है।