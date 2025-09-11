एमपी सहित दूसरे राज्यों से 5 ISIS के आतंकी गिरफ्तार, स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से स्पेशल सेल ने इस्लामिक स्टेट्स ऑफ ईराक एंड सीरिया (ISIS) से जुड़े आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकी का नाम कामरान कुरैशी है। बुधवार को दिल्ली पुलिस ने ब्यावरा दबिश दी थी।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो कि पाकिस्तान हैंडल बेस्ड पैन टेरर मॉड्यूल है। दिल्ली से दो , एक झारखंड, एक मध्यप्रदेश और एक तेलांगना से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फर पाउडर जैसे रसायन, कॉपर शीट, बॉल बेयरिंग, स्ट्रिप वायर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कैश मिला है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहीद कालोनी ब्यावरा निवासी कामरान पिता अब्दुल रसीद कुरैशी 26 वर्ष व अन्य कुछ आरोपियों द्वारा इसी साल में अवैध हथियारों की खरीदारी की गई थी।कहीं कोई वारदात को अंजाम देने के इरादे से कुछ लोगों द्वारा दिल्ली में अवैध देशी कटटे, सहित अन्य अवैध शस्त्रों को खरीदा गया था।उनमें ब्यावरा निवासी युवक भी शामिल पाया गया है। युवक की पहचान होने के बाद दिल्ली से तीन गाडियों से पहुंची दिल्ली की विशेष पुलिस द्वारा ब्यावरा पहुंचकर सुबह करीब 5.30 बजे टीम ने पहुंचकर आरोपी युवक को घर से उठाया है।
सिविल ड्रेस में तीन गाड़ियों से कुछ पुलिसकर्मी बुधवार की सुबह करीब 5.30 से 6 बजे के बीच में आरोपित युवक के घर पहुंचे थे।युवक के घर के बारे में दिल्ली पुलिस को पहले से ही पुख्ता जानकारी थी। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दबिश देते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने उसका और उसके पिता का मोबाइल जब्त कर लिया है।
ब्यावरा टीआई वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि दिल्ली में कुछ आरोपियों ने अवैध हथियार देशी कट्टे आदि खरीदे थे, उसमें यह युवक भी सहयोगी है। इसलिए इसको भी सहायक के रूप में आरोपित बनाया है। दिल्ली की विशेष टीम ने युवक को घर से पकड़ा है। देर शाम को ब्यावरा सिटी थाने में उसकी विधिवत गिरफ्तारी कर ली है।