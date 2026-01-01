1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी-राजस्थान बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, 2 नाबालिग युवकों की मौत, 1 घायल

mp news: नए साल पर केलखोयरा धार्मिक स्थल से दर्शन कर बाइक से लौट रहे थे नाबालिग, अज्ञात ट्रक ने मारी टक्कर।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Jan 01, 2026

rajgarh

rajasthan border road accident minors killed

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में नए साल के पहले ही दिन एक दर्दनाक हादसे ने परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसा मध्यप्रदेश-राजस्थान की बॉर्डर पर गुरुवार शाम करीब 5 बजे हुआ। घटनास्थल राजस्थान के झालावाड़ जिले के भालता थाना क्षेत्र के सरहदी बॉर्डर की है। हादसा उस वक्त हुआ जब राजगढ़ जिले के रहने वाले तीन नाबालिग नए साल पर धार्मिक स्थल के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दो नाबालिगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल नाबालिग को गंभीर हालत में झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दो नाबालिगों की मौत, 1 गंभीर

जानकारी के अनुसार हादसा झालावाड़ जिले के भालता थाना क्षेत्र के सरहदी बॉर्डर पर गुरुवार को एक बेकाबू ट्रक की टक्कर से बाइक सवार अभिषेक पिता रामनारायण गुर्जर (16) निवासी फत्तूखेड़ी (राजगढ़) और राकेश निवासी डाबरिया (चांचौड़ा) की मौत हो गई। वहीं घटना में हरिओम पिता पर्वतसिंह (16) निवासी फत्तूखेड़ी गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अकलेरा सीएचसी भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पैर में फ्रैक्चर होने और गम्भीर चोट लगने के कारण उसे झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया।

धार्मिक स्थल के दर्शन कर लौट रहे थे

बताया जाता है कि बेकाबू अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को सामने से जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर के बाद काफी देर तक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे ही दबी रही। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों नाबालिगों को घायल हालत में इकलेरा अस्पताल पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान दो नाबालिगों अभिषेक व राकेश की मौत हो गई। जबकि हरिओम का इलाज झालावाड़ अस्पताल में चल रहा है। तीनों नाबालिग बाइक से राजस्थान के घाटोली के पास स्थित केलखोयरा धार्मिक स्थल गए हुए थे। राजस्थान पुलिस ने नाबालिगों के परिजन को जब घटना के बारे में सूचना दी तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

ये भी पढ़ें

एमपी में जिला आयुष अधिकारी और बाबू रिश्वत लेते पकड़ाए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई
छतरपुर
CHHATARPUR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Jan 2026 10:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी-राजस्थान बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, 2 नाबालिग युवकों की मौत, 1 घायल

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी सौगात: ‘शक्तिपीठों’ के बीच की दूरी होगी कम, 132 करोड़ में बनेगी सड़क

New road construction will connect Two Shaktipeeths rajgarh mp news
राजगढ़

एक्शन में कलेक्टर! कर्मचारियों की रोकी वेतनवृद्धि, 7 दिनों की सैलरी भी काटी

rajgarh collector action employee pay hikes suspended salary deducted mp news
राजगढ़

'मैं पत्नी, सास-ससुर से तंग आ चुका हूं, पार्वती नदी में कूद रहा हूं, मुझे मत ढूंढना'

rajgarh
राजगढ़

MP के 2 क्षेत्रों में बनेंगे नए इंडस्ट्रियल हब, Reliance निवेश करेगी 450 करोड़, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

two new industrial hubs in rajgarh Reliance investment mp news
राजगढ़

एमपी में 300 करोड़ से नए सिरे से बनेगा 106 किमी लंबा फोरलेन हाईवे

national highway
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.