एमपी-राजस्थान बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, 2 नाबालिग युवकों की मौत, 1 घायल

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में नए साल के पहले ही दिन एक दर्दनाक हादसे ने परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसा मध्यप्रदेश-राजस्थान की बॉर्डर पर गुरुवार शाम करीब 5 बजे हुआ। घटनास्थल राजस्थान के झालावाड़ जिले के भालता थाना क्षेत्र के सरहदी बॉर्डर की है। हादसा उस वक्त हुआ जब राजगढ़ जिले के रहने वाले तीन नाबालिग नए साल पर धार्मिक स्थल के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दो नाबालिगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल नाबालिग को गंभीर हालत में झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है।