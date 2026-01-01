एमपी-राजस्थान बॉर्डर पर दर्दनाक हादसा, 2 नाबालिग युवकों की मौत, 1 घायल

rajasthan border road accident minors killed
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में नए साल के पहले ही दिन एक दर्दनाक हादसे ने परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसा मध्यप्रदेश-राजस्थान की बॉर्डर पर गुरुवार शाम करीब 5 बजे हुआ। घटनास्थल राजस्थान के झालावाड़ जिले के भालता थाना क्षेत्र के सरहदी बॉर्डर की है। हादसा उस वक्त हुआ जब राजगढ़ जिले के रहने वाले तीन नाबालिग नए साल पर धार्मिक स्थल के दर्शन कर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में दो नाबालिगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। घायल नाबालिग को गंभीर हालत में झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जानकारी के अनुसार हादसा झालावाड़ जिले के भालता थाना क्षेत्र के सरहदी बॉर्डर पर गुरुवार को एक बेकाबू ट्रक की टक्कर से बाइक सवार अभिषेक पिता रामनारायण गुर्जर (16) निवासी फत्तूखेड़ी (राजगढ़) और राकेश निवासी डाबरिया (चांचौड़ा) की मौत हो गई। वहीं घटना में हरिओम पिता पर्वतसिंह (16) निवासी फत्तूखेड़ी गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से अकलेरा सीएचसी भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पैर में फ्रैक्चर होने और गम्भीर चोट लगने के कारण उसे झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया।
बताया जाता है कि बेकाबू अज्ञात ट्रक ने बाइक सवारों को सामने से जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर के बाद काफी देर तक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे ही दबी रही। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों नाबालिगों को घायल हालत में इकलेरा अस्पताल पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान दो नाबालिगों अभिषेक व राकेश की मौत हो गई। जबकि हरिओम का इलाज झालावाड़ अस्पताल में चल रहा है। तीनों नाबालिग बाइक से राजस्थान के घाटोली के पास स्थित केलखोयरा धार्मिक स्थल गए हुए थे। राजस्थान पुलिस ने नाबालिगों के परिजन को जब घटना के बारे में सूचना दी तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग