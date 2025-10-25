सीईओ के एक्शन से विभाग में हड़कंप, 19 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सख्त रवैया दिखाते हुए 19 अधिकारियों का एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों में 3 सहायक यंत्री, 3 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और 13 उपयंत्री शामिल हैं।
सीईओ ने कहा कि ये अभियान पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़ा हुआ है। जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी जनपद पंचायत अधिकारियों को कार्यों की समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सीईओ ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कार्यों में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।
जिन अधिकारियों का वेतन काटा गया है। उनमें जनपद पंचायत खिलचीपुर और जीरापुर के गोपाल सिंह किरार, राजगढ़ के मेहताब सिंह अहिरवार और नरसिंहगढ़ के शैतान सिंह शामिल हैं। साथ कार्यक्रम अधिकारियों में सारंगपुर और जीरापुर के ललित कुमार दुबे, राजगढ़ के दीपक यादव और नरसिंहगढ़ के मांगीलाल दांगी के नाम शामिल हैं।
13 उपयंत्रियों में ब्यावरा, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़, सारंगपुर और जीरापुर जनपदों के सुनील कुमार मंडलोई, विवेक ललित, अजय परमार, दिलीप कनाडे, पंकज सिंह, राहुल मेशराम, प्रशांत शर्मा, निशा बनवाले, सुरेश सुमन, सत्यप्रकाश शर्मा, दिवाकर दुबे, अनिल कुमार जालोन और अनिल शिवहरे शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग