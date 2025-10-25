Patrika LogoSwitch to English

सीईओ के एक्शन से विभाग में हड़कंप, 19 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए 19 अधिकारियों के वेतन काटने का निर्देश दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

Himanshu Singh

Oct 25, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सख्त रवैया दिखाते हुए 19 अधिकारियों का एक दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। इन अधिकारियों में 3 सहायक यंत्री, 3 अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी और 13 उपयंत्री शामिल हैं।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

सीईओ ने कहा कि ये अभियान पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़ा हुआ है। जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी जनपद पंचायत अधिकारियों को कार्यों की समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सीईओ ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कार्यों में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

इनका वेतन काटा

जिन अधिकारियों का वेतन काटा गया है। उनमें जनपद पंचायत खिलचीपुर और जीरापुर के गोपाल सिंह किरार, राजगढ़ के मेहताब सिंह अहिरवार और नरसिंहगढ़ के शैतान सिंह शामिल हैं। साथ कार्यक्रम अधिकारियों में सारंगपुर और जीरापुर के ललित कुमार दुबे, राजगढ़ के दीपक यादव और नरसिंहगढ़ के मांगीलाल दांगी के नाम शामिल हैं।

इन 13 उपयंत्रियों का भी वेतन काटा

13 उपयंत्रियों में ब्यावरा, खिलचीपुर, नरसिंहगढ़, राजगढ़, सारंगपुर और जीरापुर जनपदों के सुनील कुमार मंडलोई, विवेक ललित, अजय परमार, दिलीप कनाडे, पंकज सिंह, राहुल मेशराम, प्रशांत शर्मा, निशा बनवाले, सुरेश सुमन, सत्यप्रकाश शर्मा, दिवाकर दुबे, अनिल कुमार जालोन और अनिल शिवहरे शामिल हैं।

25 Oct 2025 04:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / सीईओ के एक्शन से विभाग में हड़कंप, 19 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

