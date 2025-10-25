सीईओ के एक्शन से विभाग में हड़कंप, 19 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा

सीईओ ने कहा कि ये अभियान पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़ा हुआ है। जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी जनपद पंचायत अधिकारियों को कार्यों की समय सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त सीईओ ने चेतावनी दी कि भविष्य में यदि कार्यों में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी।