कांग्रेस नेता का हार्ट अटैक से निधन, नगर में शोक की लहर

आनन-फानन में परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद राजगढ़ जिला अस्पताल भी ले जाया गया। यहां पर भी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कांग्रेस नेता विष्णु गुप्ता की खबर सुनते ही नगर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।