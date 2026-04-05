एमपी में भाजपा नेता को रास्ते की जमीन का कब्जा दिलाने का आरोप, किसान का वीडियो वायरल

ब्यावरा के मलावर के खेड़ी गांव में रहने वाले किसान बलबहादुर सिंह चौहान ने शनिवार को एक 6 मिनट 36 सेकंड का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वीडियो में किसान आम रास्ते पर कथित कब्जे के विरोध में एक किसान द्वारा जहर खाकर खुदकुशी करने की बात कह रहा है। किसान का आरोप है कि मलावर-जामी रोड के आम रास्ते पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष व भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष लखन सिंह सौंधिया मकान बना रहे हैं और ब्यावरा एसडीएम ने उन्हें जमीन का कब्जा दे दिया है। किसान का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया और परिवार के लोग व पुलिस किसान की तलाश में जुटी। आखिरकार किसान अपनी कार में एबी रोड पर कालीपीठ जोड़ के पास बेहोशी की हालत में मिला। परिजन व पुलिस उसे लेकर तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे और भर्ती कराया है। जहां पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर मामले की जानकारी ली।