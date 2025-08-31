एमपी में ‘प्रेमानंद महाराज’ के स्वरूप वाली ‘गणेश प्रतिमा’ स्थापित, दोनों हाथों पर लिखा ‘राधा-राधा’

गणेश जी की प्रतिमा के दोनों हाथों पर 'राधा-राधा' लिखा है। यह स्वरूप राधावल्लभ संप्रदाय और प्रेमानंद महाराज की भक्ति परंपरा का प्रतीक माना जाता है। मंदिर पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले तीन वर्षों से गणेश प्रतिमा की स्थापना की जा रही है, लेकिन इस बार सनातन धर्म के प्रचार से प्रेरित होकर प्रेमानंद महाराज के स्वरूप वाली प्रतिमा को विशेष ऑर्डर देकर मूर्तिकार से बनवाया गया है।



इधर, दमोह के सिविल वार्ड नंबर 7 में वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के स्वरूप वाली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा की स्थापना प्राकृतिक सामग्री से निर्मित आश्रम की कुटिया में विराजित की गई हैं। यहां के संतो का कहना है कि गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की परंपरा 25 वर्षों से चली आ रही है। प्रेमानंद महाराज को सनातन धर्म के प्रचार और युवाओं को मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभा रहे हैं।

