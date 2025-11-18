‘करणी सेना’ का ‘चक्काजाम’…राजस्थान के युवकों ने की पिटाई, विरोध में थाने के सामने बैठे समर्थक

आरोप है कि इसके बाद समीर ने फोन कर अपने 10–15 साथी बुला लिए और भीड़ ने कुलदीप व राजपाल को घेरकर लात-घूंसे से पीटना शुरू कर दिया। बचाने आए ललित विश्वकर्मा को भी चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के वीडियो भी बनाए हैं, जो घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। पुलिस ने समीर उर्फ यूनुस पिता कल्लू, मोइन और भुरू उर्फ मासूक, शाहिल, समीर पिता शरीफ खा, आशिक पिता अजहर पर मारपीट व गाली-गलौच की धाराओं में केस दर्ज किया है। मोइन और भुरू , समीर सहित 6 लोगो को हिरासत में ले लिया गया था ।



संभाग संयोजक जितेंद्रसिंह खिंची ने कहा कि हम न्याय के लिए मैदान में उतरे हैं। पुलिस ने छह लोगों पर सिर्फ धारा-151 में कार्रवाई की है जबकि मामला गंभीर है। हमारे लोगों को 15-20 लोगों ने मिलकर पीटा है। इसलिए कानून के अनुसार कठोर धाराओं में प्रकरण दर्ज होना चाहिए। जिला अध्यक्ष करण सिंह ने मांग की कि पकड़े गए आरोपियों का नगर में जुलूस निकालकर कड़ा संदेश दिया जाए।



प्रदर्शन की जानकारी लगते ही मौके पर टीआई उमाशंकर मुकाती और तहसीलदार विनीत गोयल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी नेताओं से चर्चा कर आश्वासन दिया कि फरार आरोपियों सहित बाकी नामजद लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। आश्वासन के बाद करणी सेना कार्यकर्ता शांत हुए और जाम समाप्त कराया।

