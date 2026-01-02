नरसिंहगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में 7 बच्चों पर किया हमला

stray dogs attack children (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। नरसिंहगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि आम जनता दहशत में है। आलम ये है कि लोग अब उन गलियों से भी नहीं गुजरना चाहते जहां आवारा कुत्ते या कुत्तों का झुंड दिख जाता है। गली-मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर झुंड में घूम रहे आवारा कुत्ते राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर रहे हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।
शुक्रवार को एक ही दिन में नरसिंहगढ़ सिविल हॉस्पिटल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सात बच्चों को कुत्तों ने काट लिया। जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया। कुत्तों के काटने से घायल होने वालों में अजय निवासी झुमका, किरण वार्ड क्रमांक 9, सैय्यद वार्ड क्रमांक 6, नीरज वार्ड क्रमांक 4, राधिका, समीर निवासी धनखेड़ी और समीक्षा निवासी छोटा बैरसिया शामिल हैं। सभी बच्चों को एंटी-रैबीज इंजेक्शन लगाए गए हैं और प्राथमिक उपचार कर दिया है। बच्चों की आयु 6 से 14 साल के बीच की बताई जा रही है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सुबह-शाम घर से निकलना भी जोखिम भरा हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों, ट्यूशन जाने वाले छात्रों और पैदल चलने वाले लोगों पर कुत्तों के झुंड हमला कर रहे हैं। कई बार दोपहिया वाहन चालकों के पीछे कुत्ते दौड़ने से गिरने और चोटिल होने की घटनाएं भी हो रही हैं। नगरवासियों ने नगर पालिका से मांग की है कि शहर में आवारा कुत्तों की नियमित पकड़-धकड़, नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाया जाए ताकि उनकी बढ़ती संख्या पर नियंत्रण हो और नागरिकों को इस भय से राहत मिल सके।
