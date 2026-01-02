नरसिंहगढ़ में आवारा कुत्तों का आतंक, एक दिन में 7 बच्चों पर किया हमला

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सुबह-शाम घर से निकलना भी जोखिम भरा हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों, ट्यूशन जाने वाले छात्रों और पैदल चलने वाले लोगों पर कुत्तों के झुंड हमला कर रहे हैं। कई बार दोपहिया वाहन चालकों के पीछे कुत्ते दौड़ने से गिरने और चोटिल होने की घटनाएं भी हो रही हैं। नगरवासियों ने नगर पालिका से मांग की है कि शहर में आवारा कुत्तों की नियमित पकड़-धकड़, नसबंदी और टीकाकरण अभियान चलाया जाए ताकि उनकी बढ़ती संख्या पर नियंत्रण हो और नागरिकों को इस भय से राहत मिल सके।