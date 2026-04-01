एमपी में कलेक्ट्रेट पहुंचा ‘सुदामा’, मुआवजे की लगाई गुहार, देखें वीडियो

sudama protest compensation nhai land acquisition
MP News: मध्यप्रदेश में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अक्सर अनोखे तरीके से फरियाद लगाने के मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ जिले से सामने आया है जहां मंगलवार को कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में एक पीड़ित सुदामा बनकर अपनी फरियाद लगाने पहुंचा। सुदामा की वेशभूषा में आए पीड़ित का कहना है कि उसकी जमीन का अधिग्रहण हाईवे के लिए किया गया था लेकिन उसे अभी तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। एनएचएआई वाले उसकी सुनवाई तक नहीं कर रहे हैं ऐसे में वो सुदामा बनकर फरियाद लेकर कलेक्टर से निराकरण की मांग करने आया है।
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सुदामा बनकर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचने वाले पीड़ित का नाम दिनेश नामदेव है। दिनेश जिले के खिलचीपुर के रहने वाले हैं। जनसुनवाई की लाइन में लगे दिनेश ने बताया कि वो सुदामा बनकर कलेक्टर साहब से फरियाद लगाने आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस सुदामा की फरियाद सुनी जाएगी। दिनेश ने कहा कि उन समेत 18 लोगों की जमीन नेशनल हाईवे की जद में आई थी। हाईवे बनकर तैयार हो चुका है लेकिन उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। एनएचएआई वाले भी नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए मैं निर्धन और गरीब सुदामा बनकर आया हूं, हो सकता है कलेक्टर साहब मेरी सुन ले। लंबे समय से हम मुआवजे के लिए परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर से शिकायत कर निराकरण की मांग की है।
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने समस्याएं सुनीं। कुल 110 आवेदन आए, जिसमें निराकरण के निर्देश दिए, कुछ निराकरण मौके पर ही किए गए।
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