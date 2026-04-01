एमपी में कलेक्ट्रेट पहुंचा ‘सुदामा’, मुआवजे की लगाई गुहार, देखें वीडियो

सुदामा बनकर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचने वाले पीड़ित का नाम दिनेश नामदेव है। दिनेश जिले के खिलचीपुर के रहने वाले हैं। जनसुनवाई की लाइन में लगे दिनेश ने बताया कि वो सुदामा बनकर कलेक्टर साहब से फरियाद लगाने आए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस सुदामा की फरियाद सुनी जाएगी। दिनेश ने कहा कि उन समेत 18 लोगों की जमीन नेशनल हाईवे की जद में आई थी। हाईवे बनकर तैयार हो चुका है लेकिन उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। एनएचएआई वाले भी नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए मैं निर्धन और गरीब सुदामा बनकर आया हूं, हो सकता है कलेक्टर साहब मेरी सुन ले। लंबे समय से हम मुआवजे के लिए परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर से शिकायत कर निराकरण की मांग की है।