MP के राजगढ़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, धरती पर बिछी सफेद चादर, देखें तस्वीरें

रबी के सीजन के अधिकतर फसलें निकालकर घरों तक पहुंचा दी गई हैं। गेहूं भी आखिरी समय तक समेट लिए, सिर्फ चारा बचा है। वहीं, सबसे ज्यादा नुकसान खेतों में पड़े प्याज और लहसुन को हो रहा है। ओलावृष्टि के साथ ही सामान्य बारिश से ही भी उन्हें नुकसान है। हालांकि किसानों ने उन्हें ढक दिया लेकिन फफूंद के साथ ही अन्य दिक्कतों का डर उनमें हमेशा बना रहता है। वैसे ही इस बार भाव में किसानों को निराशा हाथ लगी है और अब ये बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि नुकसान पहुंचा रही है।