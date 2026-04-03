हाईवे पर आग का गोला बना डाक पार्सल कंटेनर, अंदर सो रहे ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

MP news: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सड़क पर खड़ा कंटेनर अचानक आग का गोला बन गया। हाइवे किनारे खड़े एक डाक पार्सल कंटेनर में अचानक आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। शाम साढ़े 4 बजे ब्यावरा के एबी रोड के गुना बायपास पर हुए इस हादसे के बाद देखते ही देखते आग ने कंटेनर के आगे के हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।