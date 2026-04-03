MP में चलती ट्रेन से 14 लाख का सोने-चांदी ले उड़े चोर, बैग काटकर की चोरी

ब्यावरा जीआरपी के अनुसार, शिवपुरी कोलारस में रहने वाली मनीषा पत्नी मनीष शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में मनीषा ने बताया कि वे अपने भाई संदीप शर्मा के साथ बीना-नागदा पैसेंजर से गुना से पचोर की यात्रा कर रही थी। सफर के दौरान तीन बैग उनके पास थे, जिनमें दो में कपड़े व एक छोटे बैग में ज्वैलरी से भरा स्टील का डिब्बा रखा था। तीनों बैग उन्होंने गुना से ट्रेन चलने पर ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर रख लिए थे। रास्ते में कुंभराज से ब्यावरा के बीच एक अज्ञात व्यक्ति ऊपर की सीट पर उसके बैग के पास बैठा और थोड़ी देर बाद उतरकर चला गया। उक्त व्यक्ति के उतरने के बाद फरियादिया ने अपना बैग चेक किया तो ज्वैलरी रखा बैग कटा हुआ था। जिसमें रखा ज्वैलरी से भरा स्टील का डिब्बा गायब था।