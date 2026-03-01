मोबाइल चलाने पर पिता ने टोका तो 16 साल के बेटे ने दे दी जान

घटना राजगढ़ जिले के ब्यावरा क्षेत्र के बरखेड़ी गांव की है। यहां रहने वाले सावंत सिंह गुर्जर के 16 साल के बेटे सुमित गुर्जर ने घर में बने कुएं के अंदर पानी खींचने वाली रस्सी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ देर तक जब सुमित घर में नजर नहीं आया तो मां ने उसकी तलाश की। मां ने ही सबसे पहले बेटे को कुएं के अंदर फांसी पर लटका देखा। बेटे को फांसी के फंदे पर लटका देख मां की चीख निकल गई और घर में कोहराम मच गया। तुरंत परिवार के सदस्यों ने ग्रामीणों की मदद से सुमित को फांसी के फंदे से उतारा और अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया।