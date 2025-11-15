‘ससुराल वाले पत्नी की शादी नौकरी वाले से कर रहे’, ये कहकर एसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर..

young man consumed poison in the SP office and was hospitalized
mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एक युवक ने एसपी ऑफिस में अचानक जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। युवक को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज हुआ और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। युवक अपने ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा था। उसने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया और अपनी आपबीती सुनाने के ठीक बाद साथ में लाया कीटनाशक पी लिया था।
डाबड़ी गांव का रहने वाला अरुण जाटव अपनी शिकायत एसपी ऑफिस पहुंचा था यहां उसने अपनी शिकायत दी और वहीं पर कीटनाशक दवा पी ली। कीटनाशक पीने के बाद जैसे ही अरुण जमीन पर गिरा तो तुरंत पुलिसकर्मी उसे उल्टी कराकर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। वक्त पर इलाज मिला तो अब अरुण की हालत स्थिर है। अरुण का कहना है कि मेरी पत्नी बगड़ियाखेड़ी (थाना मलावर) में मायके वालों के पास है। कई माह से मुझे पत्नी व बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरे ससुराल वाले मुझ पर जबरन तलाक का दबाव डाल रहे हैं, ताकि पत्नी की शादी किसी नौकरी वाले व्यक्ति से कराई जा सके। इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया।
एसपी ऑफिस में अशोक के कीटनाशक पीने से हड़कंप मच गया। एक तरफ अशोक को अस्पताल भेजा गया तो वहीं दूसरी तरफ एसपी ऑफिस से तुरंत खुजनेर और मलावर थाना पुलिस को सूचना भेजी गई और आवेदन में लिखे आरोपों की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई। घटना के संबंध में फरियादी के परिवारजन और संबंधित थाना को आवश्यक सूचना पहुंचाई गई। एसडीओपी अरविंद सिंह, टीआई अखिलेश वर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने भी अस्पताल पहुंचकर अरूण से बात की और उसका हाल जाना।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग