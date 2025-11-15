Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

‘ससुराल वाले पत्नी की शादी नौकरी वाले से कर रहे’, ये कहकर एसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर..

mp news: पुलिसकर्मियों ने जहर खाने वाले युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, अस्पताल में इलाजरत युवक की हालत खतरे से बाहर....।

less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Nov 15, 2025

rajgarh

young man consumed poison in the SP office and was hospitalized

mp news: मध्यप्रदेश के राजगढ़ में एक युवक ने एसपी ऑफिस में अचानक जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। युवक को गंभीर हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज हुआ और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है। युवक अपने ससुरालवालों के खिलाफ शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा था। उसने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया और अपनी आपबीती सुनाने के ठीक बाद साथ में लाया कीटनाशक पी लिया था।

'ससुराल वाले पत्नी की करा रहे शादी'

डाबड़ी गांव का रहने वाला अरुण जाटव अपनी शिकायत एसपी ऑफिस पहुंचा था यहां उसने अपनी शिकायत दी और वहीं पर कीटनाशक दवा पी ली। कीटनाशक पीने के बाद जैसे ही अरुण जमीन पर गिरा तो तुरंत पुलिसकर्मी उसे उल्टी कराकर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। वक्त पर इलाज मिला तो अब अरुण की हालत स्थिर है। अरुण का कहना है कि मेरी पत्नी बगड़ियाखेड़ी (थाना मलावर) में मायके वालों के पास है। कई माह से मुझे पत्नी व बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरे ससुराल वाले मुझ पर जबरन तलाक का दबाव डाल रहे हैं, ताकि पत्नी की शादी किसी नौकरी वाले व्यक्ति से कराई जा सके। इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया।

पुलिस ने शुरू की शिकायत की जांच

एसपी ऑफिस में अशोक के कीटनाशक पीने से हड़कंप मच गया। एक तरफ अशोक को अस्पताल भेजा गया तो वहीं दूसरी तरफ एसपी ऑफिस से तुरंत खुजनेर और मलावर थाना पुलिस को सूचना भेजी गई और आवेदन में लिखे आरोपों की जांच पुलिस द्वारा शुरू की गई। घटना के संबंध में फरियादी के परिवारजन और संबंधित थाना को आवश्यक सूचना पहुंचाई गई। एसडीओपी अरविंद सिंह, टीआई अखिलेश वर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने भी अस्पताल पहुंचकर अरूण से बात की और उसका हाल जाना।

ये भी पढ़ें

एमपी में ‘रिश्वतखोर’ से रिश्वत की मांग, ‘लोकायुक्त अधिकारी’ ने केस रफा-दफा करने मांगे 50000 रूपये
देवास
DEWAS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 07:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / ‘ससुराल वाले पत्नी की शादी नौकरी वाले से कर रहे’, ये कहकर एसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर..

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी से जुड़ा दिल्ली बम ब्लास्ट का कनेक्शन, अलर्ट पर प्रशासन

DELHI BLAST
राजगढ़

मौसम के मिजाज होंगे सख्त, 12,13,14,15 नवंबर को बारिश-शीतलहर का Alert

फोटो सोर्स: पत्रिका
राजगढ़

डिवाइडर से टकराते ही तीन पलटियां खाकर दूसरी सड़क पर गिरी तेज रफ्तार कार, 1 की मौत 3 गंभीर

Bhopal Bypass Accident
राजगढ़

डिप्टी रेंजर को गरदन और गुप्तांग काटने की धमकी, फूट-फूट कर रोया, भाजपा विधायक पर आरोप, FIR

MP news
राजगढ़

एमपी में राज्यमंत्री का विरोध, कपड़ों पर लापता के पोस्टर चिपकाकर पहुंचे लोग

rajgarh
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.