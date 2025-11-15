‘ससुराल वाले पत्नी की शादी नौकरी वाले से कर रहे’, ये कहकर एसपी ऑफिस में युवक ने खाया जहर..

डाबड़ी गांव का रहने वाला अरुण जाटव अपनी शिकायत एसपी ऑफिस पहुंचा था यहां उसने अपनी शिकायत दी और वहीं पर कीटनाशक दवा पी ली। कीटनाशक पीने के बाद जैसे ही अरुण जमीन पर गिरा तो तुरंत पुलिसकर्मी उसे उल्टी कराकर अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। वक्त पर इलाज मिला तो अब अरुण की हालत स्थिर है। अरुण का कहना है कि मेरी पत्नी बगड़ियाखेड़ी (थाना मलावर) में मायके वालों के पास है। कई माह से मुझे पत्नी व बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। मेरे ससुराल वाले मुझ पर जबरन तलाक का दबाव डाल रहे हैं, ताकि पत्नी की शादी किसी नौकरी वाले व्यक्ति से कराई जा सके। इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया।