800 रुपए मिलने के बाद की डिलीवरी, सरकारी अस्पताल में रिश्वतखोरी का खेल

महेश ने कहा कि क्या करना पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा कि डिलिवरी के पांच हजार रुपए लगेंगे। वह गुहार लगाता रहा कि मैं गरीब हूं दिव्यांग हूं रुपए कहां से लाऊं? अधिकारी तो कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में रुपए नहीं लगते फिर आप लोग किस चीज के ले रहे हैं? इस पर वे जिव करती रहीं और रुपयों के लिए अड़ी रही। बार-बार जाने पर जैसे-तैसे प्रसव कराया गया लेकिन फिर से डिमांड शुरू हो गई। फिर दो हजार रुपए की मांग की गई। महेश ने मजबूरन आठ सौ रुपए उन्हें दिए, तब जाकर ये मानीं। (MP News)