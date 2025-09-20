Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

800 रुपए मिलने के बाद की डिलीवरी, सरकारी अस्पताल में रिश्वतखोरी का खेल

MP News: सरकारी अस्पताल की पोल फिर खुली! प्रसूता से डिलीवरी कराने के लिए नर्सिंग स्टाफ ने दिव्यांग पति से रिश्वत मांगी। लापरवाही, मनमानी और पैसों की भूख का शर्मनाक खेल।

राजगढ़

Akash Dewani

Sep 20, 2025

nursing staff taking bribe delivery rajgarh district hospital mp news
nursing staff taking bribe delivery rajgarh district hospital (फोटो- सोशल मीडिया)

nursing staff taking bribe: राजगढ़ जिला अस्पताल में स्टाफ की मरीजों के इलाज को लेकर लापरवाही के किस्से थम नहीं रहे है। सरेआम नर्सिंग स्टॉफ रुपयों की उगाही कर रहा है। बीती गुरुवार रात करीब 11 बजे एक दिव्यांग से रुपयों की डिमांड की गई। वह अपनी पत्नी को लेकर डिलिवरी के लिए पहुंचा था, तभी नर्सिंग स्टाफ ने रुपयों की डिमांड की। (MP News)

बार-बार पूछने गए, तो नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि कुछ करना पड़ेगा

समपीस्थ गांव लाख्या निवासी दिव्यांग महेश अपनी 27 वर्षीय पत्नी धापूबाई सौंधिया को लेकर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचा था। प्रसव पीड़ा होने पर उन्होंने भर्ती कराया तो स्टाफ ने कहा कि सामान्य प्रसव हो जाएगा। लेकिन काफी देर तक डिलिवरी के लिए महिला को अंदर नहीं लिया। इस पर महेश बार-बार पूछने गए, तो नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि कुछ करना पड़ेगा।

गुरुवार रात में नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने यह लापरवाही की और सीधे तौर पर रुपयों की मांग की है। जिसके बाद अब मामला चर्चा में आया है। पीड़िता ने मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी की है। (MP News)

800 रुपए दिए तब मानी

महेश ने कहा कि क्या करना पड़ेगा। इस पर उन्होंने कहा कि डिलिवरी के पांच हजार रुपए लगेंगे। वह गुहार लगाता रहा कि मैं गरीब हूं दिव्यांग हूं रुपए कहां से लाऊं? अधिकारी तो कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में रुपए नहीं लगते फिर आप लोग किस चीज के ले रहे हैं? इस पर वे जिव करती रहीं और रुपयों के लिए अड़ी रही। बार-बार जाने पर जैसे-तैसे प्रसव कराया गया लेकिन फिर से डिमांड शुरू हो गई। फिर दो हजार रुपए की मांग की गई। महेश ने मजबूरन आठ सौ रुपए उन्हें दिए, तब जाकर ये मानीं। (MP News)

रुपयों की मांग की है तो मैं जांच करवा लेता हूं

वैसे किसी को भी किसी भी स्टाफ को रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि हमारे यहां ऐसी लापरवाही हुई है और रुपयों की मांग की गई है ती में जांच करवा लेता हूँ। पीड़ित के बयान लेकर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।- डॉ. नितिन पटेल, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल, राजगढ़

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 09:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / 800 रुपए मिलने के बाद की डिलीवरी, सरकारी अस्पताल में रिश्वतखोरी का खेल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.