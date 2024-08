मां के बिना नहीं जी सके प्रेमनारायण, अंतिम विदाई की पूजा कर दुखी बेटे ने भी दम तोड़ा

मां के बिना नहीं जी सके प्रेमनारायण, अंतिम विदाई की पूजा कर दुखी बेटे ने भी दम तोड़ा

राजगढ़•Aug 11, 2024 / 06:25 pm• deepak deewan

Premnarayan Dangi dies in grief of mother Bhulibai in Badveli of Rajgarh एमपी में मां-बेटे के अनन्य प्रेम की एक और दास्तां सामने आई है। राजगढ़ Rajgarh में एक बेटा अपनी मां के चले जाने का गम नहीं सह सका। मां की मौत से बेहद दुखी हो उठे बेटे ने किसी तरह अंतिम विदाई की पूजा की और आखिरकार उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बेटे को अपनी मां से ऐसा लगाव था कि तेरहवीं का कार्यक्रम करते ही उनकी भी सांसें थम गईं। मां के बाद बेटे की मौत से परिवार सदमे में है।