एमपी में परिषद में फूट- फूटकर रोईं अध्यक्ष, बोलीं- पति की मौत हो गई और तुम शिकायतें करते रहते हो…

खिलचीपुर नगर परिषद अध्यक्ष राम जानकी मालाकार फूट- फूटकर रोईं
Khilchipur- मध्यप्रदेश में एक नगर परिषद अध्यक्ष भरी बैठक में फूट- फूटकर रोती रहीं। राजगढ़ की खिलचीपुर नगर परिषद में मंगलवार को विशेष बैठक में अध्यक्ष राम जानकी मालाकार 15 मिनट तक बिलखती रहीं। विधायक हजारीलाल दांगी, उपाध्यक्ष शीतल शर्मा व कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की और बैठक को तुरंत स्थगित कर दिया। बैठक में शहर विकास से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा चल रही थी तभी एक मामले में विवाद की स्थिति बन गई। बाउंड्री वॉल निर्माण और जनपद भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन देने के प्रस्ताव पर कुछ पार्षद भड़क गए और जोरदार विरोध किया। इस मुद्दे पर बहस इतनी बढ़ी कि अध्यक्ष राम जानकी मालाकार रो पड़ीं।
नगर परिषद की बैठक दोपहर में सभा कक्ष में रखी गई थी। शुरुआती प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए लेकिन जनपद भवन निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर कुछ पार्षदों ने आपत्ति जताई।
पार्षद संदीप शर्मा ने जल यंत्रालय की बाउंड्रीवॉल के प्रस्ताव का भी विरोध किया। उन्होंने कुछ कहा जिससे अध्यक्ष राम जानकी मालाकार बेहद आहत हुईं। वे बोलीं, “तुम लोग शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, मेरे पति की मौत हो गई, अब ऐसी बातें कर रहे हो।” इसके साथ ही अध्यक्ष राम जानकी मालाकार फूट फूट कर रोने लगीं। विधायक हजारीलाल दांगी और कुछ महिला पार्षदों ने उन्हें संभाला। इस दौरान करीब 15 मिनट तक अध्यक्ष सिसकती रहीं।
बड़ी खबरेंView All
राजगढ़
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग