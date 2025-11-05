एमपी में परिषद में फूट- फूटकर रोईं अध्यक्ष, बोलीं- पति की मौत हो गई और तुम शिकायतें करते रहते हो…

Khilchipur- मध्यप्रदेश में एक नगर परिषद अध्यक्ष भरी बैठक में फूट- फूटकर रोती रहीं। राजगढ़ की खिलचीपुर नगर परिषद में मंगलवार को विशेष बैठक में अध्यक्ष राम जानकी मालाकार 15 मिनट तक बिलखती रहीं। विधायक हजारीलाल दांगी, उपाध्यक्ष शीतल शर्मा व कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की और बैठक को तुरंत स्थगित कर दिया। बैठक में शहर विकास से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा चल रही थी तभी एक मामले में विवाद की स्थिति बन गई। बाउंड्री वॉल निर्माण और जनपद भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन देने के प्रस्ताव पर कुछ पार्षद भड़क गए और जोरदार विरोध किया। इस मुद्दे पर बहस इतनी बढ़ी कि अध्यक्ष राम जानकी मालाकार रो पड़ीं।