Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

एमपी में परिषद में फूट- फूटकर रोईं अध्यक्ष, बोलीं- पति की मौत हो गई और तुम शिकायतें करते रहते हो…

Khilchipur- राजगढ़ की खिलचीपुर नगर परिषद अध्यक्ष राम जानकी मालाकार फूट- फूटकर रोईं

less than 1 minute read
Google source verification

राजगढ़

image

deepak deewan

Nov 05, 2025

Rajgarh's Khilchipur Municipal Council President Ram Janaki Malakar cried

खिलचीपुर नगर परिषद अध्यक्ष राम जानकी मालाकार फूट- फूटकर रोईं

Khilchipur- मध्यप्रदेश में एक नगर परिषद अध्यक्ष भरी बैठक में फूट- फूटकर रोती रहीं। राजगढ़ की खिलचीपुर नगर परिषद में मंगलवार को विशेष बैठक में अध्यक्ष राम जानकी मालाकार 15 मिनट तक बिलखती रहीं। विधायक हजारीलाल दांगी, उपाध्यक्ष शीतल शर्मा व कुछ अन्य जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की और बैठक को तुरंत स्थगित कर दिया। बैठक में शहर विकास से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा चल रही थी तभी एक मामले में विवाद की स्थिति बन गई। बाउंड्री वॉल निर्माण और जनपद भवन निर्माण के लिए सरकारी जमीन देने के प्रस्ताव पर कुछ पार्षद भड़क गए और जोरदार विरोध किया। इस मुद्दे पर बहस इतनी बढ़ी कि अध्यक्ष राम जानकी मालाकार रो पड़ीं।

नगर परिषद की बैठक दोपहर में सभा कक्ष में रखी गई थी। शुरुआती प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए लेकिन जनपद भवन निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर कुछ पार्षदों ने आपत्ति जताई।

तुम लोग शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, मेरे पति की मौत हो गई...

पार्षद संदीप शर्मा ने जल यंत्रालय की बाउंड्रीवॉल के प्रस्ताव का भी विरोध किया। उन्होंने कुछ कहा जिससे अध्यक्ष राम जानकी मालाकार बेहद आहत हुईं। वे बोलीं, “तुम लोग शिकायत पर शिकायत कर रहे हो, मेरे पति की मौत हो गई, अब ऐसी बातें कर रहे हो।” इसके साथ ही अध्यक्ष राम जानकी मालाकार फूट फूट कर रोने लगीं। विधायक हजारीलाल दांगी और कुछ महिला पार्षदों ने उन्हें संभाला। इस दौरान करीब 15 मिनट तक अध्यक्ष सिसकती रहीं।

ये भी पढ़ें

एमपी में किसानों को 4 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का बड़ा फैसला, सरकार ने जारी किया आदेश
भोपाल
Big decision to provide 4 percent incentive to farmers in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 06:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / एमपी में परिषद में फूट- फूटकर रोईं अध्यक्ष, बोलीं- पति की मौत हो गई और तुम शिकायतें करते रहते हो…

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आंगनबाड़ी भर्ती में धोखाधड़ी! अभ्यर्थियों ने झारखंड-उत्तराखंड बोर्ड की फेक मार्कशीटें की जमा

Anganwadi workers recruitment fake marksheets submitted mp news
राजगढ़

एमपी में बेटी के तलाक के कागज देख पिता को आया हार्ट अटैक, मौत

rajgarh
राजगढ़

बड़ा एक्शन! MP में कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि, DDA पर भी लगा जुर्माना

eoffice pendency employees salary hikes stopped rajgarh mp news
राजगढ़

सीईओ के एक्शन से विभाग में हड़कंप, 19 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा

राजगढ़

दिवाली पर बुझ गया ‘घर का चिराग’, 6 महीने के बच्चे के सिर से उठा पिता का साया

फोटो सोर्स: पत्रिका
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.