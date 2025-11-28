Patrika LogoSwitch to English

राजगढ़

‘सिविल ड्रेस में कार से पहुंची पुलिस…’ गांव वालों ने कर दी पिटाई, कपड़े भी फाड़े

MP News: गांव वालों ने गलतफहमी में पुलिस वालों को घेर लिया और पथराव और लाठी-डंडों से हमला कर दिया।

राजगढ़

Astha Awasthi

Nov 28, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

MP News:एमपी के राजगढ़ जिले वारंटी पकड़ने गई पचोर पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं बंधक बनाकर भी रखा। बाद में बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और मामला शांत कराया। जानकारी के अनुसार स्मैक तस्करों का पीछा कर रही पचोर पुलिस अभयपुर पहुंची।

यहां एक संदिग्ध को पकड़ा तो सिविल में पहुंचे पुलिस वालों को गांव वालों ने अपहरणकर्ता समझ लिया पुलिस पर ही हमला कर दिया। एक पुलिस कर्मी के कपड़े भी फाड़ दिए। काफी देर तक दोनों के बीच झड़प हुई। जिसमें दो पुलिस कर्मी घायल हो गए।

ये है पूरा मामला

पचोर थाने से एएसआई सुरेश मेवाड़े दो वाहनों से टीम के साथ स्मैक तस्करों का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान अभयपुर में रेलवे ब्रिज के पास दो बाइक पर तीन संदिग्ध दिखे। पुलिस को देख संदिग्ध भागने लगे। जिनका पीछा कर पकड़ने पुलिस अभयपुरा पहुंची। टीम में कुछ ने सिविल ड्रेस और कुछ ने वर्दी पहन रखी थी। पुलिस टीम ने गांव में जाकर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जैसे ही युवक को हिरासत में लिया, अन्य आरोपियों ने पथराव किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने भी गलतफहमी में उन्हें घेर लिया और पथराव और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। काफी देर झड़प होती रही।

पुलिस कर्मियों को छोड़ने नहीं मान रहे थे...

हमले में पचोर थाने के दो पुलिसकर्मी आरक्षक अरविंद गोयल और गौरव सिंह घायल हो गए। भीड़ ने पुलिस वाहन और 112 वाहन में भी तोड़ -फोड़ कर दी। हमले में एक आरक्षक के कपड़े भी फाड़ दी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम को करीब एक घंटे तक बंधक बनाकर रखा। घटना की सूचना मिलते ही जिलेभर का पुलिस फोर्स अभयपुरा गांव पहुंच गया। लेकिन ग्रामीण फिर भी नहीं माने, काफी देर तक ग्रामीण बंधक पुलिस कर्मियों को छोड़ने नहीं मान रहे थे।

हालांकि बाद में अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया तब जाकर ग्रामीणों ने बंधक बनाए पुलिसकर्मियों को छोड़ा। हमले और पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिलते ही खिलचीपुर, पचोर और आसपास के थानों से फोर्स अभयपुरा पहुंच गई। इसके बाद घायलों को खिलचीपुर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया।

स्मैक पकड़े जाने के डर से किया पथराव

पुलिस ने एक आरोपी को मौके से पकड़ा है। जिसने पूछताछ में अपना नाम मोरसिंह पिता देवीलाल तंवर निवासी ग्राम खाजली थाना भोजपुर बताया और अपने साथी फरार आरोपियों के नाम प्रेमसिंह पिता देवीलाल तंवर और बैजनाथ पिता मांगीलाल तंवर निवासी ग्राम खाजली थाना भोजपुर बताए। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकारा कि उनके पास लगभग 100 ग्राम स्मैक होने से वे पकड़े जाने के भय से पुलिस पर पथराव किया। खिलचीपुर थाने में आरोपीगण के विरुद्ध लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और अन्य धाराओ में मामला पंजीबद्ध किया है।

एफआईआर दर्ज

पूरे मामले की जांच हम कर रहे हैं, हमारे दो आरक्षक और पुलिस टीम स्मैक तस्करों को पकड़ने गई थी। जहां पुलिस पर आरोपियों ने पथराव किया। एक को चोट आई है एक अन्य को भी हल्की-फुल्की चोट हैं। एक आरोपी को पकड़ा है। अन्य दो की तलाश जारी है। पूरे मामले की हम विस्तार से जांच कर रहे हैं, इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। -अमित सुरेश तोलानी, एसपी, राजगढ़

Published on:

28 Nov 2025 03:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / 'सिविल ड्रेस में कार से पहुंची पुलिस…' गांव वालों ने कर दी पिटाई, कपड़े भी फाड़े

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

