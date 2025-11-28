‘सिविल ड्रेस में कार से पहुंची पुलिस…’ गांव वालों ने कर दी पिटाई, कपड़े भी फाड़े

पचोर थाने से एएसआई सुरेश मेवाड़े दो वाहनों से टीम के साथ स्मैक तस्करों का पीछा कर रहे थे। इसी दौरान अभयपुर में रेलवे ब्रिज के पास दो बाइक पर तीन संदिग्ध दिखे। पुलिस को देख संदिग्ध भागने लगे। जिनका पीछा कर पकड़ने पुलिस अभयपुरा पहुंची। टीम में कुछ ने सिविल ड्रेस और कुछ ने वर्दी पहन रखी थी। पुलिस टीम ने गांव में जाकर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। जैसे ही युवक को हिरासत में लिया, अन्य आरोपियों ने पथराव किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने भी गलतफहमी में उन्हें घेर लिया और पथराव और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। काफी देर झड़प होती रही।