राजगढ़

एमपी के ’26 गांवों’ में पहुंचेगा पानी, 10 हजार किसानों को होगा फायदा

MP News: मोहनपुरा परियोजना के ईई संदीप दुबे ने बताया कि सारंगपुर पानी पहुंचाने के लिए हम 26 किलोमीटर लाइन ले जाएंगे।

राजगढ़

image

Astha Awasthi

Jan 16, 2026

Large-scale irrigation project

प्रतिकात्मक फोटो

MP News: एमपी के राजगढ़ जिले में वृहद सिंचाई परियोजना मोहनपुरा-कुंडालिया का और विस्तार होने वाला है। परियोजना से अछूते रहे सारंगपुर ब्लॉक के 26 गांवों की 11040 हेक्टेयर जमीन सींचित होने लगेगी। इसके लिए तैयार योजना को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। मंजूरी के साथ ही परियोजना के विस्तार को हरी झंडी मिल गई है। आगामी दिनों में इसका काम शुरू हो जाएगा।

जानकारी के अनुसार वर्तमान में मोहनपुरा और कुंडालिया परियोजना से राजगढ़ और आगर जिले के 1136 गांवों में सिंचाई की जा रही है। साथ ही जिले में राजगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, जीरापुर क्षेत्र में दोनों का पानी पहुंच रहा था। नरसिंहगढ़ और सारंगपुर इससे वंचित था। अब सारंगपुर क्षेत्र के करीब 26 गांवों में पानी पहुंचेगा। जिससे 10400 किसानों को लाभ मिलेगा और 11040 हेक्टेयर जमीन सींचित होगी।

सारंगपुर के इन गांवों को मिलेगा फायदा

परियोजना के विस्तार से क्षेत्र अंतर्गत लीमा चौहान, पाडदा, टूट्याहेड़ी, दराना, देवीपुरा, भैंसवा माता, भवानीपुरा, कलाली, अरन्या, लोटट्या, घट्ट्या, रोजड़कलां, धामंदा, गायन, पट्टी, इधीवाड़ा, शंकरनगर, अमलावता, पीपल्या पाल, पाडल्या माता, शेरपुरा, कमलसरा, किशनखेड़ी, सुल्तानिया, जोगीपुरा और छापरा गांव शामिल हैं।

डूंगरपुर में बनेगा पंप हाउस

मोहनपुरा परियोजना के ईई संदीप दुबे ने बताया कि सारंगपुर पानी पहुंचाने के लिए हम 26 किलोमीटर लाइन ले जाएंगे। यहां पानी पहुंचाने राजगढ़ के ही डूंगरपुर गांव में अतिरिक्त पम्प हाउस बनाया जाएगा। इसके बाद सारंगपुर के उक्तव गांवों में प्रेशराइज्ड पानी खेतों तक पहुंचेगा। वर्तमान के बीरमपुरा पम्प हाउस के नजदीक ही यह पम्प हाउस बनाया जाएगा। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को आगामी दो साल में पूरा कर लिया जाएगा।

दो साल में पूरा करेंगे नई परियोजना

जिले के अधिकांश हिस्से में मोहनपुरा-कुंडालिया परियोजना का पानी पहुंच रहा था। इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक सिंचित रकबा हम बढ़ाने की तैयारी में थे। कैबिनेट से सारंगपुर क्षेत्र के उक्त गांवों की परियोजना का भी मंजूरी मिली है। इससे 26 गांवों लाभान्वित होंगे। दो साल में इसे पूरा करेंगे ताकि जल्द से किसानों को लाभ मिलेगा। - विकास राजोरिया, प्रशासक, मोहनपुरा-कुंडालिया परियोजना, राजगढ़

16 Jan 2026 04:16 pm

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

