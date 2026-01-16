एमपी के ’26 गांवों’ में पहुंचेगा पानी, 10 हजार किसानों को होगा फायदा

मोहनपुरा परियोजना के ईई संदीप दुबे ने बताया कि सारंगपुर पानी पहुंचाने के लिए हम 26 किलोमीटर लाइन ले जाएंगे। यहां पानी पहुंचाने राजगढ़ के ही डूंगरपुर गांव में अतिरिक्त पम्प हाउस बनाया जाएगा। इसके बाद सारंगपुर के उक्तव गांवों में प्रेशराइज्ड पानी खेतों तक पहुंचेगा। वर्तमान के बीरमपुरा पम्प हाउस के नजदीक ही यह पम्प हाउस बनाया जाएगा। बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट को आगामी दो साल में पूरा कर लिया जाएगा।