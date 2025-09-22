CG News: श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए डोंगरगढ़ में 1000 जवान तैनात, इन 10 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था

मेला क्षेत्र को चार सेक्टरों में बांटकर जिम्मेदार अधिकारियों को ड्यूटी वितरण कर ब्रीफिंग दी गई। मां बम्लेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस विभाग ने अभूतपूर्व तैयारी की है। 300 जवान यातायात व्यवस्था में विशेष रूप से तैनात किए गए हैं। 20 चारपहिया पेट्रोलिंग वाहन, 15 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीम और 15 पैदल पेट्रोलिंग दल लगातार मेला क्षेत्र में गश्त करेंगे। ऊपर व नीचे मंदिर, सीढ़ियों, रोप-वे, चौक-चौराहों पर फिक्स पिकेट ड्यूटी लगाई गई है।