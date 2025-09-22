CG News: श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए डोंगरगढ़ में 1000 जवान तैनात, इन 10 स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था

CG News: डोंगरगढ़ में 22 सितंबर से शुरू हो रहे क्वांर नवरात्रि महोत्सव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक-चौबंद इंतजाम कर लिए हैं। एसपी मोहित गर्ग के निर्देशन में 1000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और जवानों को मेला ड्यूटी पर लगाया गया है।
मेला क्षेत्र को चार सेक्टरों में बांटकर जिम्मेदार अधिकारियों को ड्यूटी वितरण कर ब्रीफिंग दी गई। मां बम्लेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार पुलिस विभाग ने अभूतपूर्व तैयारी की है। 300 जवान यातायात व्यवस्था में विशेष रूप से तैनात किए गए हैं। 20 चारपहिया पेट्रोलिंग वाहन, 15 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग टीम और 15 पैदल पेट्रोलिंग दल लगातार मेला क्षेत्र में गश्त करेंगे। ऊपर व नीचे मंदिर, सीढ़ियों, रोप-वे, चौक-चौराहों पर फिक्स पिकेट ड्यूटी लगाई गई है।
अंजोरा बाईपास से डोंगरगढ़ तक आने वाले सभी मार्गों पर जगह-जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ट्रैफिक जवानों की तैनाती की गई है, ताकि पदयात्रियों व वाहनों की आवाजाही नियंत्रित की जा सके।
इस अवसर पर सेनानी गायत्री सिंह (07वीं वाहिनी छसबल भिलाई), एएसपी (ऑप्स) मुकेश ठाकुर, एएसपी एमएमसी देवचरण पटेल, सहायक पुलिस अधीक्षक चिराग जैन सहित विभिन्न जिलों से आए उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
डोंगरगढ़ मेला ड्यूटी में पुलिस जिला बल, सीएएफ, होम गार्ड्स और यातायात पुलिस के अलावा अन्य जिलों से आए अनुभवी अधिकारी व जवान भी शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने व ड्यूटी ब्रीफिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष टीम ने क्षीरपानी में जवानों को निर्देशित किया।
डोंगरगढ़ पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 10 प्रमुख पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिससे मेला क्षेत्र में भीड़-भाड़ से बचाव हो सके। यात्रियों की सहायता और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए क्षीरपानी में अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में गोताखोर पार्टी, ड्रॉप गेट्स, सुरक्षा कर्मियों की सीढ़ियों पर तैनाती तथा गर्भगृह, रोप-वे एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।