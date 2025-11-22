1998–2003 शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ, लेकिन 23 साल की सेवा शून्य करने पर विरोध तेज…

छुट्टी का अधिकार तक नहीं था, और सरकारी उदासीनता ने उन्हें बार-बार सड़कों पर उतरने मजबूर किया। उन्होंने कहा कि 2018 में संविलियन के समय 23 वर्ष की सेवा शून्य करके ‘शिक्षक एलबी संवर्ग’ बनाना शिक्षकों के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। अब जबकि पेंशन का रास्ता स्पष्ट हो रहा है, शर्मा ने शासन से मांग की कि सभी शिक्षक एलबी संवर्ग की नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर पूर्ण पुरानी पेंशन दी जाए, ताकि वर्षों से चला अन्याय समाप्त हो सके।