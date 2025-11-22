Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

1998–2003 शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ, लेकिन 23 साल की सेवा शून्य करने पर विरोध तेज…

CG News: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि वर्ष 1998 से 2003 तक नियुक्त शिक्षा कर्मियों की सेवा अब पेंशन नियम 1976 के तहत गिनी जा सकेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Nov 22, 2025

1998–2003 शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ, लेकिन 23 साल की सेवा शून्य करने पर विरोध तेज...(photo-patrika)

1998–2003 शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ, लेकिन 23 साल की सेवा शून्य करने पर विरोध तेज...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शिक्षाकर्मियों की दो दशक पुरानी लड़ाई आखिर निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट संकेत दिया गया है कि वर्ष 1998 से 2003 तक नियुक्त शिक्षा कर्मियों की सेवा अब पेंशन नियम 1976 के तहत गिनी जा सकेगी, जिससे रिटायरमेंट पर मूल वेतन का 50 प्रतिशत बतौर आजीवन पेंशन मिलने का रास्ता खुल गया है।

CG News: 1998-2003 में नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ

शालेय शिक्षक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और जिला उपाध्यक्ष सुशील शर्मा ने इसे देर से मिला न्याय बताया, लेकिन साथ ही शासन की उन नीतियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिनके कारण वर्षों तक शिक्षाकर्मी अपमानजनक परिस्थितियों में काम करने को मजबूर रहे। शर्मा ने 1995-97 के हालात याद दिलाते हुए कहा कि उस समय शिक्षा कर्मियों को त्योहारों पर भी मानदेय नसीब नहीं होता था।

छुट्टी का अधिकार तक नहीं था, और सरकारी उदासीनता ने उन्हें बार-बार सड़कों पर उतरने मजबूर किया। उन्होंने कहा कि 2018 में संविलियन के समय 23 वर्ष की सेवा शून्य करके ‘शिक्षक एलबी संवर्ग’ बनाना शिक्षकों के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। अब जबकि पेंशन का रास्ता स्पष्ट हो रहा है, शर्मा ने शासन से मांग की कि सभी शिक्षक एलबी संवर्ग की नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर पूर्ण पुरानी पेंशन दी जाए, ताकि वर्षों से चला अन्याय समाप्त हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 03:20 pm

Published on:

22 Nov 2025 03:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / 1998–2003 शिक्षाकर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ, लेकिन 23 साल की सेवा शून्य करने पर विरोध तेज…

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

School Timing Change: कड़ाके की ठंड में बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल, टाइमिंग बदलने की रखी मांग

School Timing Change: कड़ाके की ठंड में बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल, टाइमिंग बदलने की रखी मांग
राजनंदगांव

बड़े लीडरों के मारे जाने से नक्सलियों में हड़कंप, MP-CG-MH बॉर्डर बना नया सेफ जोन, महिला नक्सली के सरेंडर से खुला राज!

बस्तर में मौत का डर (photo-patrika)
राजनंदगांव

CG Naxal News: आशीष शर्मा की शहादत का बदला लेगी पुलिस टीम, बॉर्डर में 15 से 17 की संख्या में हैं नक्सली, हाई अलर्ट जारी

CG Naxal News: आशीष शर्मा की शहादत का बदला लेगी पुलिस टीम, बॉर्डर में 15 से 17 की संख्या में हैं नक्सली, हाई अलर्ट जारी
राजनंदगांव

Indian Railway: रेलवे ने लांच किया नया रेलवन ऐप, टिकट बुकिंग पर मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट

Indian Railway: रेलवे ने लांच किया नया रेलवन ऐप, टिकट बुकिंग पर मिलेगी 3 प्रतिशत की छूट
राजनंदगांव

CG Crime: खाना बनाने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म, जमानत के लिए न्यायालय फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा

CG Crime: खाना बनाने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म, जमानत के लिए न्यायालय फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.