राजनंदगांव

CG Murder Case: मड़ई मेले में हिंसा… झूले के विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, कई संदिग्ध हिरासत में

Murder Case: जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पिपलाकछार में मंगलवार को आयोजित मड़ई उत्सव उस समय मातम में बदल गया, जब झूले को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई।

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Jan 15, 2026

CG Murder Case: जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पिपलाकछार में मंगलवार को आयोजित मड़ई उत्सव उस समय मातम में बदल गया, जब झूले को लेकर हुए विवाद में चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। साल की पहली चाकूबाजी की घटना से पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है।

घटना मंगलवार देर शाम मंडई कार्यक्रम के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार मड़ई में लगाए गए बच्चों के जंपिंग झूले में गांव के कुछ बड़े लोग भी झूलने की जिद करने लगे। झूला संचालक के मना किए जाने पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा। इसी दौरान पिपलाकछार निवासी मोरध्वज पटेल (26 वर्ष) पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया।

चाकू से वारकर युवक की हत्या

हमले में मोरध्वज पटेल के पेट में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। परिजन एवं ग्रामीण उसे तत्काल सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि जिला अस्पताल पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात से अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू की। बुधवार सुबह आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। बुधवार शाम तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी मिली है, हालांकि पुलिस ने अभी तक पूरे मामले का खुलासा नहीं किया है।

गांव में आक्रोश

हर वर्ष की तरह इस बार भी पिपलाकछार में मंडई का आयोजन हर्षोल्लास से किया गया था, लेकिन झूले को लेकर हुए विवाद ने उत्सव को मातम में बदल दिया। शांत माने जाने वाले गांव में हुई इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है।

Updated on:

15 Jan 2026 04:34 pm

Published on:

15 Jan 2026 04:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Murder Case: मड़ई मेले में हिंसा… झूले के विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, कई संदिग्ध हिरासत में

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

