CG Murder Case: मड़ई मेले में हिंसा… झूले के विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, कई संदिग्ध हिरासत में

घटना मंगलवार देर शाम मंडई कार्यक्रम के दौरान हुई। जानकारी के अनुसार मड़ई में लगाए गए बच्चों के जंपिंग झूले में गांव के कुछ बड़े लोग भी झूलने की जिद करने लगे। झूला संचालक के मना किए जाने पर दो पक्षों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा। इसी दौरान पिपलाकछार निवासी मोरध्वज पटेल (26 वर्ष) पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया।