राजनंदगांव

CG News: तेज बहाव में बहा युवक, तीसरे दिन मिली लाश, गांव में पसरा मातम

CG News: औंधी थाना क्षेत्र के चंदन नाला में सोमवार को बाजार से लौट रहे नवागढ़ कोर्रामपारा निवासी 28 वर्षीय सामसिंग धुर्वा की तेज बहाव में बह जाने से मौत हो गई। एनडीआरएफ और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद तीसरे दिन बुधवार को युवक का शव बरामद किया गया। प्रत्यक्षदर्शी दयाराम आंचला ने बताया [&hellip;]

राजनंदगांव

Love Sonkar

Sep 04, 2025

CG News: तेज बहाव में बहा युवक, तीसरे दिन मिली लाश, गांव में पसरा मातम
तेज बहाव में बहा युवक (Photo Patrika)

CG News: औंधी थाना क्षेत्र के चंदन नाला में सोमवार को बाजार से लौट रहे नवागढ़ कोर्रामपारा निवासी 28 वर्षीय सामसिंग धुर्वा की तेज बहाव में बह जाने से मौत हो गई। एनडीआरएफ और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद तीसरे दिन बुधवार को युवक का शव बरामद किया गया। प्रत्यक्षदर्शी दयाराम आंचला ने बताया कि वह पहले ही नाला पार कर चुका था, तभी पीछे आ रहे सामसिंग का संतुलन बिगड़ गया और वह बहाव में बह गया।

ग्रामीणों ने दो दिनों तक खुद तलाश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ टीम को बुलाया और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बुधवार को शव बाहर निकाला गया। पुलिस ने पंचनामा और पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया।

गांव में मातम

इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम छा गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बरसात के दिनों में बार-बार घटने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने स्थायी पुल का निर्माण कराया जाए।

बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले पर पुल न होने से बरसात के दौरान गांव का संपर्क टूट जाता है। इस कारण लगभग 10 स्कूली बच्चे महीनों तक पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं और कभी-कभी नाव के सहारे नाला पार करना पड़ता है, जिससे उनकी जान पर भी खतरा बना रहता है।

Updated on:

04 Sept 2025 12:18 pm

Published on:

04 Sept 2025 12:17 pm

CG News: तेज बहाव में बहा युवक, तीसरे दिन मिली लाश, गांव में पसरा मातम

