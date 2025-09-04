CG News: तेज बहाव में बहा युवक, तीसरे दिन मिली लाश, गांव में पसरा मातम

CG News: औंधी थाना क्षेत्र के चंदन नाला में सोमवार को बाजार से लौट रहे नवागढ़ कोर्रामपारा निवासी 28 वर्षीय सामसिंग धुर्वा की तेज बहाव में बह जाने से मौत हो गई। एनडीआरएफ और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद तीसरे दिन बुधवार को युवक का शव बरामद किया गया। प्रत्यक्षदर्शी दयाराम आंचला ने बताया कि वह पहले ही नाला पार कर चुका था, तभी पीछे आ रहे सामसिंग का संतुलन बिगड़ गया और वह बहाव में बह गया।