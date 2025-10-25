BJP राज में करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप, युवा कांग्रेस ने कहा- पटवारी की ID हैक, दोषियों को सख्त सजा दें...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक संरक्षण के गंभीर आरोपों ने हड़कंप मचा दिया है। करोड़ों रुपए की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने के मामले में जिला प्रशासन और भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर युवा कांग्रेस ने सीधा हमला बोला है। मामले में शुक्रवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग रखी है।
मामला महेंद्र जैन नामक व्यक्ति की जमीन का है, जिसे प्रशासनिक रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा कर किसी और के नाम दर्ज कर दिया गया। प्रशासन का दावा है कि संबंधित पटवारी की आईडी हैक कर यह खेल रचा गया, जबकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करने के बाद छह महीने से कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल रखी है।
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने प्रशासन पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अगर आईडी हैक हो सकती है, तो कलेक्टर परिसर की जमीन भी भू-माफियाओं के नाम कर दी जाए! उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी के घर भाजपा के बड़े नेता का पुत्र भोजन करता है, इसलिए पूरे प्रकरण को दबाया जा रहा है।
इस बीच नवागांव आगजनी मामले में भी प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठे हैं। पीड़िता अमृता गुप्ता ने कहा कि घटना पटाखों से नहीं, बल्कि सुनियोजित आगजनी है। एसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए हैं।
द्विवेदी ने चेतावनी दी कि युवा कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक न्याय की लड़ाई लड़ेगी। इस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष ऋषि शास्त्री ने मांग की कि मामले की जांच पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम से कराई जाए तथा आईडी सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा कर दोषियों को कठोर दंड दिया जाए।
