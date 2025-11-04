Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: सगाई से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक युवक की मौत

CG News: तेज रफ़्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 04, 2025

CG News: सगाई से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक युवक की मौत

CG News: छुईखदान थाना क्षेत्र के खहारडीह गांव के पास रविवार रात सगाई समारोह से लौट रहे बाइक सवारों को एक अन्य बाइक ने ठोकर मार दी। इसके बाद दोनों बाइक सवार नीचे गिर पड़े और तुरंत ही तेज रफ़्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।

पुलिस के मुताबिक खहारडीह निवासी मितेष कुमार साहू और डोमन साहू सगाई कार्यक्रम में कोडका गांव गए थे। रात में बाइक से वापस घर लौट रहे थे। जब वे राइस मिल के पास ढाबा के निकट पहुंचे, तभी एक तेज रतार बाइक सवार ने लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मितेष और डोमन बाइक से गिर पड़े और उसी समय एक अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया और फरार हो गया।

फरार चालक की तलाश जारी

घटना में मितेष कुमार साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डोमन साहू को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और फरार वाहन चालक को पकड़ने के लिए जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि यह दुर्घटना तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 11:10 am

Published on:

04 Nov 2025 11:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: सगाई से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक युवक की मौत

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: डायरिया का कहर जारी, दो लोगों की हुई मौत, 30 से अधिक ग्रामीण हुए भर्ती

CG News: डायरिया का कहर जारी, दो लोगों की हुई मौत, 30 से अधिक ग्रामीण हुए भर्ती
राजनंदगांव

CG News: छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे उपराष्ट्रपति, लखपति दीदी समेलन में होंगे शामिल, राजनांदगांव क्षेत्र नो लाइंग जोन घोषित

CG News: छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे उपराष्ट्रपति, लखपति दीदी समेलन में होंगे शामिल, राजनांदगांव क्षेत्र नो लाइंग जोन घोषित
राजनंदगांव

5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, यहां की लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान, जानें Details

5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन (फोटो सोर्स- X हैंडल)
राजनंदगांव

अतिक्रमण विवाद में दो परिवारों का सामाजिक बहिष्कार, कलेक्टोरेट में इच्छा मृत्यु की मांग, जानें क्या कहा?

इच्छा मृत्यु की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा की पहली प्रशासनिक कार्रवाई, थाना प्रभारी सहित आरक्षक हटाए… मची खलबली

लेडी सिंघम SP अंकिता शर्मा
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.