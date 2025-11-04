CG News: सगाई से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक युवक की मौत

CG News: छुईखदान थाना क्षेत्र के खहारडीह गांव के पास रविवार रात सगाई समारोह से लौट रहे बाइक सवारों को एक अन्य बाइक ने ठोकर मार दी। इसके बाद दोनों बाइक सवार नीचे गिर पड़े और तुरंत ही तेज रफ़्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है।
पुलिस के मुताबिक खहारडीह निवासी मितेष कुमार साहू और डोमन साहू सगाई कार्यक्रम में कोडका गांव गए थे। रात में बाइक से वापस घर लौट रहे थे। जब वे राइस मिल के पास ढाबा के निकट पहुंचे, तभी एक तेज रतार बाइक सवार ने लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मितेष और डोमन बाइक से गिर पड़े और उसी समय एक अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया और फरार हो गया।
घटना में मितेष कुमार साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डोमन साहू को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और फरार वाहन चालक को पकड़ने के लिए जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि यह दुर्घटना तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई है।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग