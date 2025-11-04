CG News: सगाई से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक युवक की मौत

पुलिस के मुताबिक खहारडीह निवासी मितेष कुमार साहू और डोमन साहू सगाई कार्यक्रम में कोडका गांव गए थे। रात में बाइक से वापस घर लौट रहे थे। जब वे राइस मिल के पास ढाबा के निकट पहुंचे, तभी एक तेज रतार बाइक सवार ने लापरवाही से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मितेष और डोमन बाइक से गिर पड़े और उसी समय एक अज्ञात वाहन ने दोनों को रौंद दिया और फरार हो गया।