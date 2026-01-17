निर्वस्त्र कर छात्रों को स्टंप से पीटा, मेनू के अनुसार भोजन भी नहीं… एकलव्य विद्यालय में अत्याचार का खुला राज

जांच टीम का कहना है कि आत्महत्या के प्रयासों के मामले में विद्यालय से संबंधित कोई ठोस कारण सामने नहीं आया है। टीम ने इसे छात्राओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों से जोड़ते हुए मामले को अलग तरीके से देखा है। लेकिन इस पर सवाल उठ रहा है कि इन छात्राओं को घर भेजने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई काउंसलिंग नहीं की गई, जिससे वे मानसिक रूप से मजबूत हो सकें और आत्महत्या जैसे कदम से बच सकें।