Fake marriage bureau: फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़, 700 युवकों से ठगी, डायरेक्टर समेत दो हुए गिरफ्तार

इस मामले में एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। जांच में अपराध सिद्ध होने पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों और पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी है। आशंका है कि यह एक संगठित साइबर फ्रॉड गिरोह है, जिसका नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है। कार्यवाही में थाना प्रभारी एमन साहू, उप निरीक्षक देवदास भारती, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, महिला प्रधान आरक्षक मेनका साहू, सीमा जैन की सराहनीय भूमिका रही।