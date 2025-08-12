12 अगस्त 2025,

मंगलवार

राजनंदगांव

कार का दरवाजा खोलते ही जो नजारा आया.. ड्राइवर के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस

CG News: शहर के टिकरापारा वार्ड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में युवक की लाश मिली। कार चालक ने जब दरवाजा खोला तो सामने शव देख हैरत में पड़ गया..

राजनंदगांव

Chandu Nirmalkar

Aug 12, 2025

CG News
कार में मिली युवक की लाश ( Photo - Patrika )

CG News: खैरागढ़ के टिकरापारा वार्ड में बिना लॉक किए खड़ी की गई कार में एक मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति घुस गया था। दूसरे दिन कार का दरवाजा खो गया तो युवक की लाश मिली। ( CG News ) आशंका है कि दम घुटने से मौत हो गई। रविवार रात 9 बजे के करीब कार चालक ने अपने कार का दरवाजा खोला तो युवक कार के भीतर मृत अवस्था में मिला।

​CG News: बिना बताए घुस गया था घर में..

लोगाें ने बताया कि युवक लंबे समय से शहर में इधर, उधर घूमता था। मानसिक रूप से कमजोर युवक की किसी से बोलचाल भी नहीं थी। कुछ समय पूर्व तक उसे घर व मंदिर में गलत तरीके से प्रवेश करने जैसी घटनाओं में लोगाें ने पकड़ा था। आशंका है कि युवक शनिवार को कार मे घुसने के बाद दरवाजा खोलकर निकल नहीं पाया या फिर अन्य कारणों से उसकी मौत हुुई, इसकी जांच जारी है।

उपचार के लिए ले गया बिलासपुर

थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि युवक की इलाज कराने पहले प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था बनाई गई थी। उसे खैरागढ़ से बिलासपुर तक ले जाया गया था। लेकिन कई तकनीकी और प्रशासनिक मामलों के चलते उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा सका था। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया। शव परिवार के पास भेजा गया है।

Updated on:

12 Aug 2025 03:39 pm

Published on:

12 Aug 2025 03:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / कार का दरवाजा खोलते ही जो नजारा आया.. ड्राइवर के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस

