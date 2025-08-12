कार का दरवाजा खोलते ही जो नजारा आया.. ड्राइवर के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस

CG News: खैरागढ़ के टिकरापारा वार्ड में बिना लॉक किए खड़ी की गई कार में एक मानसिक रूप से कमजोर एक व्यक्ति घुस गया था। दूसरे दिन कार का दरवाजा खो गया तो युवक की लाश मिली। ( CG News ) आशंका है कि दम घुटने से मौत हो गई। रविवार रात 9 बजे के करीब कार चालक ने अपने कार का दरवाजा खोला तो युवक कार के भीतर मृत अवस्था में मिला।
लोगाें ने बताया कि युवक लंबे समय से शहर में इधर, उधर घूमता था। मानसिक रूप से कमजोर युवक की किसी से बोलचाल भी नहीं थी। कुछ समय पूर्व तक उसे घर व मंदिर में गलत तरीके से प्रवेश करने जैसी घटनाओं में लोगाें ने पकड़ा था। आशंका है कि युवक शनिवार को कार मे घुसने के बाद दरवाजा खोलकर निकल नहीं पाया या फिर अन्य कारणों से उसकी मौत हुुई, इसकी जांच जारी है।
थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि युवक की इलाज कराने पहले प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था बनाई गई थी। उसे खैरागढ़ से बिलासपुर तक ले जाया गया था। लेकिन कई तकनीकी और प्रशासनिक मामलों के चलते उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा सका था। पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल पहुंचाया। शव परिवार के पास भेजा गया है।