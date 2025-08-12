कार का दरवाजा खोलते ही जो नजारा आया.. ड्राइवर के उड़े होश, बुलानी पड़ी पुलिस

लोगाें ने बताया कि युवक लंबे समय से शहर में इधर, उधर घूमता था। मानसिक रूप से कमजोर युवक की किसी से बोलचाल भी नहीं थी। कुछ समय पूर्व तक उसे घर व मंदिर में गलत तरीके से प्रवेश करने जैसी घटनाओं में लोगाें ने पकड़ा था। आशंका है कि युवक शनिवार को कार मे घुसने के बाद दरवाजा खोलकर निकल नहीं पाया या फिर अन्य कारणों से उसकी मौत हुुई, इसकी जांच जारी है।