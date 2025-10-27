Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG News: शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत, इलाके में छाया मातम…

CG News: राजनांदगांव जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब हल्दी वार्ड क्षेत्र में दो मासूम बच्चे शिवनाथ नदी में नहाने के दौरान डूब गए।

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Oct 27, 2025

CG News: शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत, इलाके में छाया मातम...(photo-patrika)

CG News: शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत, इलाके में छाया मातम...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब हल्दी वार्ड क्षेत्र में दो मासूम बच्चे शिवनाथ नदी में नहाने के दौरान डूब गए। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। मृतकों की पहचान प्रिंस सोनकर (8 वर्ष) पिता इन्दु सोनकर, निवासी रामधीन चौक हल्दी वार्ड क्रमांक 51, और प्रियांशु निषाद (7 वर्ष) पिता लिलेश निषाद के रूप में की गई है।

CG News: आठ के खिलाफ FIR दर्ज

जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे शाम करीब चार बजे घर से खेलने निकले थे और शिवनाथ नदी के किनारे पहुंच गए। खेलते-खेलते वे नहाने के लिए पानी में उतर गए, लेकिन अचानक गहराई में चले जाने से उनकी डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे।

पुलिस और गोताखोर टीम ने पहुंचकर बच्चों की तलाश शुरू की। कुछ देर की मशक्कत के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने और निगरानी की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को सांत्वना दी जा रही है

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

