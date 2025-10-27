CG News: शिवनाथ नदी में नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत, इलाके में छाया मातम…

पुलिस और गोताखोर टीम ने पहुंचकर बच्चों की तलाश शुरू की। कुछ देर की मशक्कत के बाद दोनों के शव बरामद किए गए। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के किनारे सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने और निगरानी की कमी के कारण इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिजनों को सांत्वना दी जा रही है