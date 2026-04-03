कांग्रेस की नई टीम तैयार, राजनांदगांव शहर जिला कार्यकारिणी की सूची जारी, 12 महामंत्री के साथ 6 उपाध्यक्ष

Chhattisgarh Congress: राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की प्रस्तावित कार्यकारिणी को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के अनुमोदन व प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के नेतृत्व में गठित कार्यकारिणी को स्वीकृति देते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। जारी अनुमोदित सूची के अनुसार कोषाध्यक्ष पद पर राकेश जोशी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में दौलत सिंह चंदेल, देवेंद्र सिंह गरचा, शारदा तिवारी, प्रकाश राठौर, हरिनारायण धकेता एवं अमीन डुडेना को दायित्व दिया गया है।