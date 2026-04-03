6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

कांग्रेस की नई टीम तैयार, राजनांदगांव शहर जिला कार्यकारिणी की सूची जारी, 12 महामंत्री के साथ 6 उपाध्यक्ष

Chhattisgarh congress: कांग्रेस कमेटी ने राजनांदगांव शहर जिला कार्यकारिणी की सूची जारी की है। नई टीम में 12 महामंत्री के साथ 6 उपाध्यक्ष के नामों का ऐलान किया है..

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Apr 03, 2026

chattisgarh Youth Congress

फाइल फोटो पत्रिका

Chhattisgarh Congress: राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव की प्रस्तावित कार्यकारिणी को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के अनुमोदन व प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिला अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार के नेतृत्व में गठित कार्यकारिणी को स्वीकृति देते हुए संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए गए हैं। जारी अनुमोदित सूची के अनुसार कोषाध्यक्ष पद पर राकेश जोशी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उपाध्यक्ष के रूप में दौलत सिंह चंदेल, देवेंद्र सिंह गरचा, शारदा तिवारी, प्रकाश राठौर, हरिनारायण धकेता एवं अमीन डुडेना को दायित्व दिया गया है।

Chhattisgarh congress: इन्हें मिली जिम्मेदारी

महामंत्री पद पर इकरारुद्दीन सोलंकी, अशोक पंचवानी, सूर्यकांत जैन, महेश यादव, प्रेमचंद रुपचंदानी, कुसुम दुबे, देवेश डाकलिया, विनय झा, मनीष गौतम, देवेश वैष्णव, विरेंद्र चंद्राकर एवं मनीष साहू को जिम्मेदारी दी गई है।

इसी प्रकार सचिव पद पर नरेश साहू, गजेन्द्र नेताम, परवेज शरीफ, शरद खंडेलवाल, मोहिनी भारती, गजेन्द्र सिंह राजपूत, सादिक खान, अजय बैग, आशीष साहू, आशीष रामटेके, अवधेश प्रजापति एवं सुरेंद्र गजभिए को दायित्व सौंपा गया है।

कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मामराज अग्रवाल, रमेश पाण्डेय, भरत सोनी, ओमकला कुशवाहा, सुजीत दत्ता, आशा अग्रवाल, प्रकाश बाफना, कृष्ण देवांगन, नथमल कोटडिया एवं विक्रम नेताम को शामिल किया गया है।

संगठन को मजबूत करने का करेंगे काम

जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि यह नई कार्यकारिणी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, जनसमस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने एवं पार्टी की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों से समन्वय के साथ सक्रिय रूप से कार्य करने का आह्वान किया है।

मीडिया प्रभारी की सूची में ये नाम शामिल

इसके साथ ही संगठन के प्रचार-प्रसार को सशक्त करने के लिए मीडिया प्रभारी के रूप में बृजेश श्यामकर, सुनील आहुजा, प्रवक्ता के रूप में ललित मरकाम, राकेश चंद्राकर, प्रतिमा बंजारे, प्रदीप राठौर, रहिस अहमद गौरी तथा सोशल मीडिया प्रभारी नितिन बत्रा एवं सह प्रभारी रमेश साहू को दायित्व दिया गया है। मुदलियार ने बताया कि जिम्मेदारी के साथ कार्य होगा।

कांग्रेस पार्टी से जुड़ी और भी है खबरें..

CG Congress Clash: कांग्रेस कार्यालय बना अखाड़ा, दो नेताओं के बीच जमकर मारपीट, टूटीं कुर्सियां… पढ़ें पूरी खबर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Apr 2026 02:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / कांग्रेस की नई टीम तैयार, राजनांदगांव शहर जिला कार्यकारिणी की सूची जारी, 12 महामंत्री के साथ 6 उपाध्यक्ष

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IPL Betting Racket Busted: ‘साईं ऐप’ से हर बॉल पर लाखों का दांव, फार्महाउस में चल रहा था हाईटेक सट्टा, पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक में 7 गिरफ्तार

आईपीएल सट्टे पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
राजनंदगांव

CG News: नक्सल मुक्त घोषित क्षेत्र में भी तैनात रहेंगे जवान, केन्द्र से नहीं मिला हटाने का आदेश, जानें वजह

नक्सल मुक्त घोषित क्षेत्र में भी तैनात रहेंगे जवान (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

करोड़ों खर्च, फिर भी प्यासा शहर! टैंकरों के सहारे राजनांदगांव

Water Crisis in CG: करोड़ों खर्च, फिर भी प्यासा शहर! टैंकरों के सहारे राजनांदगांव, गर्मी शुरू होते ही बढ़ा पानी का संकट(photo-patrika)
राजनंदगांव

Fake marriage bureau: फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़, 700 युवकों से ठगी, डायरेक्टर समेत दो हुए गिरफ्तार

Fake marriage bureau: फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़, 700 युवकों से ठगी, डायरेक्टर समेत दो हुए गिरफ्तार
राजनंदगांव

1999 Naxal Attack Chhattisgarh: पहले धमाका, फिर फायरिंग… पुलिस के हौसले के आगे पस्त हो गए थे नक्सली , जानें 1999 की कहानी

पुलिस के हौसले के आगे नक्सली भागे (फोटो सोर्स- photo- AI)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.