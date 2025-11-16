नशे में घुत दो पुलिसवालों ने ये क्या किया… वीडियो वायरल होते ही मची खलबली, दोनों लाइन अटैच

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल, लाइन अटैच हुए ( Photo - Patrika )
Chhattisgarh Police: शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों का नशे में धुत होकर क्लास लेते तो आपने बहुत बार देखा होगा, वहीं अब पुलिसवाले भी नशे में घुत होकर ड्यूटी करने का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। ( CG News ) ताजा मामला डोंगरगढ़ से आया है। जहां स्थानीय पुलिस के लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि मामले में दो पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।
थाना डोंगरगढ़ में पदस्थ प्रधान आरक्षक राणा प्रसन्ना और आरक्षक गौरव सेंडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी नशे में धुत युवकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे थे। यह घटना रात गश्त के दौरान की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी अंकिता शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। इस आदेश से महकमे में हड़कंप मच गया है।
पिछले कुछ महीनों में डोंगरगढ़ में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई थी, जिसमें चाकूबाजी, गैंगवार, चोरी और लूट जैसी घटनाएं आम हो गई थीं। हालांकि, एसपी अंकिता के पदभार संभालने के बाद से अपराधों में कमी आई है, लेकिन पुलिस महकमे के निचले स्तर पर अब भी ढीला रवैया देखा जा रहा है। कप्तान की सख्ती के बावजूद कुछ पुलिसकर्मी विभाग की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि कप्तान की कार्रवाई के बाद और कौन-कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग