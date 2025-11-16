Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

नशे में घुत दो पुलिसवालों ने ये क्या किया… वीडियो वायरल होते ही मची खलबली, दोनों लाइन अटैच

Chhattisgarh Police: प्रदेश में शिक्षकों के बाद पुलिसकर्मियों के नशे में धुत होकर ड्यूटी करने का मामला सामने आया है। राजनांदगांव में दो पुलिसकर्मियों का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है..

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Nov 16, 2025

RJ CRIME NEWS

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल, लाइन अटैच हुए ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Police: शिक्षा के मंदिर में शिक्षकों का नशे में धुत होकर क्लास लेते तो आपने बहुत बार देखा होगा, वहीं अब पुलिसवाले भी नशे में घुत होकर ड्यूटी करने का मामला सुर्खियां बटोर रहा है। ( CG News ) ताजा मामला डोंगरगढ़ से आया है। जहां स्थानीय पुलिस के लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि मामले में दो पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

Chhattisgarh Police: वीडियो वायरल

थाना डोंगरगढ़ में पदस्थ प्रधान आरक्षक राणा प्रसन्ना और आरक्षक गौरव सेंडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दोनों पुलिसकर्मी नशे में धुत युवकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे थे। यह घटना रात गश्त के दौरान की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद एसपी अंकिता शर्मा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। इस आदेश से महकमे में हड़कंप मच गया है।

चाकूबाजी, गैंगवार, चोरी और लूट जैसी घटनाएं आम

पिछले कुछ महीनों में डोंगरगढ़ में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई थी, जिसमें चाकूबाजी, गैंगवार, चोरी और लूट जैसी घटनाएं आम हो गई थीं। हालांकि, एसपी अंकिता के पदभार संभालने के बाद से अपराधों में कमी आई है, लेकिन पुलिस महकमे के निचले स्तर पर अब भी ढीला रवैया देखा जा रहा है। कप्तान की सख्ती के बावजूद कुछ पुलिसकर्मी विभाग की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि कप्तान की कार्रवाई के बाद और कौन-कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Nov 2025 12:49 pm

Published on:

16 Nov 2025 12:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / नशे में घुत दो पुलिसवालों ने ये क्या किया… वीडियो वायरल होते ही मची खलबली, दोनों लाइन अटैच

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Dhaan Kharidi: धान खरीदी के पहले ही दिन अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, दो ट्रक व 666 क्विंटल जब्त

CG Dhaan Kharidi: धान खरीदी के पहले ही दिन अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई, दो ट्रक व 666 क्विंटल जब्त
राजनंदगांव

CG News: बैंक के कर्मचारी बताकर ठगी, लोन जमा करने के नाम पर 28 लाख की धोखाधड़ी

CG News: बैंक के कर्मचारी बताकर ठगी, लोन जमा करने के नाम पर 28 लाख की धोखाधड़ी
राजनंदगांव

दवा दुकान को रातों-रात दारू दुकान में बदल दिया.. ‘प्रीमियम शराब शॉप’ का बोर्ड देख भड़क उठे लोग

sharab dukan news
राजनंदगांव

CG News: धान खरीदी से पहले अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन, मंडी के सामने जब्त

CG News: धान खरीदी से पहले अवैध व्यापार पर कड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र से 303 क्विंटल परिवहन, मंडी के सामने जब्त
राजनंदगांव

CG Dhan Kharidi: दो दिन बाद धान खरीदी, समिति कर्मचारियों की हड़ताल से मंडराया संकट, नहीं मिल रहा टोकन

CG Dhan Kharidi: दो दिन बाद धान खरीदी, समिति कर्मचारियों की हड़ताल से मंडराया संकट, नहीं मिल रहा टोकन
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.