नशे में घुत दो पुलिसवालों ने ये क्या किया… वीडियो वायरल होते ही मची खलबली, दोनों लाइन अटैच

पिछले कुछ महीनों में डोंगरगढ़ में पुलिस की सुस्त कार्यप्रणाली के कारण अपराधों में बढ़ोतरी देखी गई थी, जिसमें चाकूबाजी, गैंगवार, चोरी और लूट जैसी घटनाएं आम हो गई थीं। हालांकि, एसपी अंकिता के पदभार संभालने के बाद से अपराधों में कमी आई है, लेकिन पुलिस महकमे के निचले स्तर पर अब भी ढीला रवैया देखा जा रहा है। कप्तान की सख्ती के बावजूद कुछ पुलिसकर्मी विभाग की छवि को धूमिल कर रहे हैं। अब यह देखना होगा कि कप्तान की कार्रवाई के बाद और कौन-कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं।