राजनंदगांव

School Timing Change: कड़ाके की ठंड में बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल, टाइमिंग बदलने की रखी मांग

School Timing Change: बढ़ती ठंड में स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग रखी है। एनएसयूआई ने डीईओ को समस्याएं बताईं।

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 22, 2025

School Timing Change: कड़ाके की ठंड में बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल, टाइमिंग बदलने की रखी मांग

स्कूल की टाइमिंग बदलने की मांग (Photo Patrika)

School Timing Change: राजनांदगांव जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और सुबह के तापमान में गिरावट को देखते हुए एनएसयूआई ने स्कूलों की समय-सारणी में बदलाव की मांग की है। इसी संबंध में एनएसयूआई प्रदेश सचिव ऋषभ निर्मलकर के नेतृत्व में शक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल को ज्ञापन सौंपा गया।

एनएसयूआई जिला महासचिव राजा यादव ने बताया कि जिले में इन दिनों न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच रहा है। ऐसे में सुबह 7 से 8 बजे के बीच ठंड का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे नन्हें बच्चों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि बच्चों को कड़ाके की ठंड में स्कूल पहुंचना मुश्किल हो रहा है, इसलिए तत्काल प्रभाव से स्कूल समय में बदलाव आवश्यक है। इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश महासचिव राजा यादव, प्रदेश सचिव ऋषभ निर्मलकर, प्रदीप साहू, गीतेश, भूपेश सहारे, संजय सिन्हा, धनंजय बंजारे, कुलदीप साहू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।

