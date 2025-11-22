School Timing Change: कड़ाके की ठंड में बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल, टाइमिंग बदलने की रखी मांग

School Timing Change: राजनांदगांव जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और सुबह के तापमान में गिरावट को देखते हुए एनएसयूआई ने स्कूलों की समय-सारणी में बदलाव की मांग की है। इसी संबंध में एनएसयूआई प्रदेश सचिव ऋषभ निर्मलकर के नेतृत्व में शक्रवार को जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल को ज्ञापन सौंपा गया।