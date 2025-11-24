Indian Railway: रेलवे ब्रिज निर्माण से कनेक्टिविटी में आएगा बड़ा बदलाव, 2026 तक मिलेगी नई गति

रेलवे ब्रिज निर्माण से कनेक्टिविटी में आएगा बड़ा बदलाव(Photo Patrika)
Indian Railway: राजनांदगांव जिले के बोरतलाव से मुढ़ीपार तक रेल सेक्शन में बड़े स्तर पर चल रहे ब्रिज निर्माण कार्य से जिलेवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इस महत्वपूर्ण परियोजना में कुल 6 अंडरब्रिज और 13 ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इन ब्रिजों के बनने से जिले के यातायात व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार आएगा और लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। रेलवे विभाग ने इन ब्रिजों के निर्माण कार्य को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
यह परियोजना जिले की कनेक्टिविटी को और अधिक सशक्त बनाएगी और खासकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आवागमन को सुरक्षित और सुगम बनाएगी। वर्तमान में रेलव क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम, ट्रैफिक की रुकावट और यात्रियों को होने वाली परेशानियों का समाधान होगा। इसके साथ ही आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को बिना किसी रुकावट के त्वरित मार्ग मिलेगा, जिससे समय की बचत होगी और दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा।
इस परियोजना में कुछ देरी का सामना करना पड़ा है, जिसके मुख्य कारण जमीन अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया में विलंब है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक के पास खड़ी फसलें भी निर्माण कार्य में एक प्रमुख बाधा बन रही थीं। रेलवे का कहना है कि जैसे ही फसलें कट जाएंगी, सभी स्थानों पर निर्माण कार्य को तेजी से फिर से शुरू कर दिया जाएगा और 2026 तक सभी ब्रिजों का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा।
राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के दोनों छोर पर बनाए जा रहे दो प्रमुख अंडरब्रिज की संयुक्त लागत 16 करोड़ रुपये है। इन अंडरब्रिजों से करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। वर्षा के कारण इन ब्रिजों के निर्माण कार्य में कुछ समय के लिए रुकावट आई थी, लेकिन अब रेलवे विभाग ने इसे युद्धस्तर पर तेज कर दिया है। मार्च 2024 तक इन अंडरब्रिजों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।
इसके अलावा 13 ओवरब्रिजों का निर्माण कार्य भी जारी है। मनगटा के पास एक ओवरब्रिज पहले ही तैयार हो चुका है, जबकि बाकी ब्रिज का काम अगले कुछ महीनों में शुरू होगा। इन ब्रिज की औसतन लागत 18 से 20 करोड़ रुपये है। इससे जिले के विभिन्न स्थानों जैसे धनगांव, जोरातराई, आलीवारा, मुसरा, जटकन्हार, धुसेरा, चिद्दो, अछोली, मुढ़ीपार, हल्दी और बरगा में यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी।
यह परियोजना जिले के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल यातायात में सुधार लाएगी, बल्कि यह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। लंबे समय से जिले के ग्रामीण इलाकों के लोग रेलवे क्रॉसिंग पर इंतजार करते थे, जिससे समय की बर्बादी होती थी और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती थी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद लोगों को ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के तकनीकी विभाग के अधिकारी एके मौर्य ने बताया कि मनगटा के पास ब्रिज में आवाजाही शुरू हो चुकी है। अन्य कार्य भी चल रहे हैं।
इस परियोजना के तहत जिले के विभिन्न हिस्सों में 6 अंडरब्रिज और 13 ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में एक ओवरब्रिज का काम पूरा हो चुका है, जबकि अन्य ओवरब्रिजों का काम अगले सप्ताह से शुरू होने वाला है। इन ओवरब्रिजों के बनने से यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होगा और जिले के परिवहन ढांचे को मजबूती मिलेगी।
