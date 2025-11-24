Indian Railway: रेलवे ब्रिज निर्माण से कनेक्टिविटी में आएगा बड़ा बदलाव, 2026 तक मिलेगी नई गति

यह परियोजना जिले के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल यातायात में सुधार लाएगी, बल्कि यह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। लंबे समय से जिले के ग्रामीण इलाकों के लोग रेलवे क्रॉसिंग पर इंतजार करते थे, जिससे समय की बर्बादी होती थी और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती थी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद लोगों को ट्रेन के गुजरने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर सकेंगे। रेलवे के तकनीकी विभाग के अधिकारी एके मौर्य ने बताया कि मनगटा के पास ब्रिज में आवाजाही शुरू हो चुकी है। अन्य कार्य भी चल रहे हैं।