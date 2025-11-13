Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

CG Accident: युवक के सिर पर कंटेनर का पहिया चढ़ा, मौके पर ही हो गई मौत

CG Accident: तेज रफ्तार एक कंटेनर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना इतना जबरदस्त था कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और युवक के सिर में कंटेनर का पहिया चढ़ गया।

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 13, 2025

CG Accident: युवक के सिर पर कंटेनर का पहिया चढ़ा, मौके पर ही हो गई मौत

CG Accident: राजनांदगांव जिले में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। बुधवार रात करीब पौने 8 बजे राजनांदगांव -खैरागढ़ मार्ग में कांकेतरा चौक के पास तेज रफ्तार एक कंटेनर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना इतना जबरदस्त था कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और युवक के सिर में कंटेनर का पहिया चढ़ गया। घटना को लेकर लोगो में काफी आक्रोश देखा गया।

मिली जानकारी के अनुसार चंवरढाल निवासी युवक मेघनाथ किसी काम से बाइक में सवार होकर राजनांदगांव आया था। रात को वह बाइक में वापस अपने घर चंवरढाल जा रहा था। रात करीब पौने 8 बजे कांकेतरा चौक के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने युवक मेघनाथ कौ रौंद दिया। घटना में मेघनाथ की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर चिखली चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर सड़क से हटा कर मृतक के शव को कब्जे में लेकर आरोपी कंटेनर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

