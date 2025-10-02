नाबालिग को शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार

Crime News: थाना लालबाग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म काम करने वाले आरोपी को मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला 29 सितंबर का है, जब पीड़िता की मां ने थाना लालबाग में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।