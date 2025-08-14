Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Crime News: इंसानों के बॉडी पार्ट्स पढ़ाने के बहाने शिक्षक ने छात्राओं के साथ की अश्लील हरकत, गिरफ्तार

Crime News: पीडि़त छात्राओं के परिजनों ने मामले की शिकायत चिखली चौकी पुलिस से की थी। अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी प्रधान पाठक फरार हो गया था।

राजनंदगांव

Chandu Nirmalkar

Aug 14, 2025

Crime News
(प्रतीकात्मक फोटो)

Crime News: राजनांदगांव के चिखली चौकी क्षेत्र के एक स्कूल के प्रधानपाठक द्वारा इंसानों के बाडी पार्टस पढ़ाने के बहाने छात्राओं से अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया था। ( CG News ) पीडि़त छात्राओं के परिजनों ने मामले की शिकायत चिखली चौकी पुलिस से की थी। अपराध दर्ज होने के बाद आरोपी प्रधान पाठक फरार हो गया था।

Crime News: अंगों को छुने व सहलाने जैसी अश्लील हरकत

पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस ने आरोपी प्रधान पाठक नेतराम वर्मा को बुधवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 9 अगस्त को पीडि़त छात्राओं के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि स्कूल के प्रधान पाठक नेतराम वर्मा द्वारा बाडी पार्टस् पढ़ाने के बहाने बच्चियों को अपने ऑफिस में बुलाकर बुरी नियत से अश्लील हरकत करते हुए छेड़़छाड़ कर प्राइवेट अंगों को छुने व सहलाने जैसी अश्लील हरकत किया जाता है।

भागने के फिराक में था, भिलाई से पकड़े

प्रधानपाठक नेतराम की इस हरकत से डरी सहमी छात्राएं स्कूल आना बंद कर रहे है। शिकायत पर पुलिस आरोपी प्रधानपाठक नेतराम वर्मा के खिलाफ धारा 74, 8,10 पाक्सो एक्ट अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी और मामले को गंभीरता से लेते टीम बना कर आरोपी की तलाश शुरु की। इस दौरान आरोपी प्रधान पाठक नेतराम फरार हो गया। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी थी। पुलिस आरोपी प्रधानपाठक नेतराम वर्मा पिता जेठुराम उम्र 52 साल निवासी चिखली को दूसरी जगह भागने के फिराक में गाड़ी का इंतजार करते भिलाई से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी के बाद जेल दाखिल कर दिया है।

Published on:

14 Aug 2025 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon

