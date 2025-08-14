Crime News: इंसानों के बॉडी पार्ट्स पढ़ाने के बहाने शिक्षक ने छात्राओं के साथ की अश्लील हरकत, गिरफ्तार

प्रधानपाठक नेतराम की इस हरकत से डरी सहमी छात्राएं स्कूल आना बंद कर रहे है। शिकायत पर पुलिस आरोपी प्रधानपाठक नेतराम वर्मा के खिलाफ धारा 74, 8,10 पाक्सो एक्ट अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी और मामले को गंभीरता से लेते टीम बना कर आरोपी की तलाश शुरु की। इस दौरान आरोपी प्रधान पाठक नेतराम फरार हो गया। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी थी। पुलिस आरोपी प्रधानपाठक नेतराम वर्मा पिता जेठुराम उम्र 52 साल निवासी चिखली को दूसरी जगह भागने के फिराक में गाड़ी का इंतजार करते भिलाई से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तारी के बाद जेल दाखिल कर दिया है।