राजनंदगांव

Crime News: बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाने वाला शिक्षक फरार, इधर गांव वालों ने की ये मांग, मची खलबली

Crime News: ऑफिस में बुलाकर बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखने वाले प्रधानपाठक की पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच ग्रामीणों की एक मांग सामने सामने आने से खलबली मच गई..

राजनंदगांव

Chandu Nirmalkar

Aug 12, 2025

Chhattisgarh crime news
बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाने वाला शिक्षक फरार ( Photo - Patrika )

CG Crime news: राजनांदगांव के मोहबा प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक नेतराम वर्मा पर छात्राओं से बेड टच करने का आरोप लगा है। एचएम छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाते थे। इन आरोपों के चलते एचएम के खिलाफ फॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ( CG News ) एफआईआर के बाद से प्रधानपाठक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीम आरोपीी के घर से लेकर रिश्तेदारों के यहां भी दबिश दे रही है।

Crime News: ग्रामीणों ने सहायक शिक्षक का लिया पक्ष..

इधर मामले में निलंबित किए गए सहायक शिक्षक डीसम प्रसाद तिवारी को बहाल करने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पत्र सौंपा है। सहायक शिक्षक पर मामले को दबाने व सूचना नहीं देने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि मामला सामने आने के बाद सहायक शिक्षक ने अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी थी। इसके बाद भी अनावश्यक कार्रवाई कर विभाग की ओर से यह बताने की कोशिश की गई है कि वे ऐसे मामलों में कार्रवाई करने में पीछे नहीं हैैं। जबकि सहायक शिक्षक का मामले से कोई लेना देना नहीं है।

हरकतों से वाकिफ होंगे

दूसरी ओर जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल का कहना है कि यह प्रकरण पॉक्सो एक्ट का है। इस एक्ट के तहत कई गंभीर प्रावधान हैं। प्रधानपाठक की हरकतों की जानकारी होने के बाद भी सहायक शिक्षक की ओर से पहले से सूचना नहीं दी गई, जब पालकों की बैठक हुई तब बात सामने आई। शिक्षक वहीं पदस्थ हैं तो एचएम की हरकतों से पहले से वाकिफ होंगे। ऐसे में उन्होंने पूर्व में जानकारी क्यों नहीं दी। इस वजह से निलंबन की कार्रवाई की गई है। जांच प्रक्रिया के बाद सहायक शिक्षक को बहाल कर दिया जाएगा।

हर जगह सरगर्मी से तलाश हो रही

चिखली चौकी प्रभारी का कहना है कि प्रधानपाठक के घर से लेकर परिवार के सदस्यों के यहां भी दबिश दी गई है। आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं। टीम को रवाना किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा गया

ग्रामीणों ने सहायक शिक्षक पर हुई कार्रवाई का नियम विरुद्ध बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से शिकायत की है। ग्रामीणों ने विभागीय कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं।

Updated on:

12 Aug 2025 02:57 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Crime News: बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाने वाला शिक्षक फरार, इधर गांव वालों ने की ये मांग, मची खलबली

