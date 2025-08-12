Crime News: बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाने वाला शिक्षक फरार, इधर गांव वालों ने की ये मांग, मची खलबली

इधर मामले में निलंबित किए गए सहायक शिक्षक डीसम प्रसाद तिवारी को बहाल करने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पत्र सौंपा है। सहायक शिक्षक पर मामले को दबाने व सूचना नहीं देने का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि मामला सामने आने के बाद सहायक शिक्षक ने अपने उच्चाधिकारियों को सूचना दे दी थी। इसके बाद भी अनावश्यक कार्रवाई कर विभाग की ओर से यह बताने की कोशिश की गई है कि वे ऐसे मामलों में कार्रवाई करने में पीछे नहीं हैैं। जबकि सहायक शिक्षक का मामले से कोई लेना देना नहीं है।