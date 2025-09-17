CG News: मुख्यमंत्री व विधायक के पुतले के सामने बीन बजाकर प्रदर्शन, बिजली दर वापस लेने की मांग को लेकर निकाला जुलूस

प्रदर्शन की शुरुआत मुख्यमंत्री व विधायक के पुतले के सामने बीन बजाकर जुलूस निकाल कर उन्हें जगाने का प्रयास किया गया। मौके पर ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भागवत साहू कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष पंकज बांधव, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश सेन, उपाध्यक्ष ऋषि शास्त्री, ग्रामीण जिला सचिव चंद्रशेखर मलेकर, मंडल अध्यक्ष नंदलाल बंदे, मंडल अध्यक्ष परमानंद वर्मा, जनपद सदस्य दीपा बंजारे, सरपंच जागेश्वर देवांगन, पूर्व पार्षद गणेश पवार, राजा यादव, शुभम प्रजापति, राहुल साहू, महेश्वर वर्मा, प्रमोद मारकंडे, सरपंच खेमचंद मारकंडे, योगेंद्र वर्मा, शेखर वर्मा, बृजदास, भुनेश्वर साहू, जागेश्वर वर्मा, खोमलाल, सूरज मंडल, ठाकुर राम सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।