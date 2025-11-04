CG News: डायरिया का कहर जारी, दो लोगों की हुई मौत, 30 से अधिक ग्रामीण हुए भर्ती

डायरिया का कहर जारी (Photo Patrika)
CG News: गातापार इलाके के वनांचल ग्राम लिमऊटोला में पांच दिनों से डायरिया का प्रकोप है। इस दौरान दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से अधिक ग्रामीण इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। यह घटना राज्योत्सव के समय स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण हुई है। गांव में डायरिया की शुरुआत शुक्रवार को हुई थी, जब 70 वर्षीय महिला की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार में आयोजित मृत्युभोज में गांव के अधिकांश लोग शामिल हुए थे।
भोज के बाद से उल्टी-दस्त की शिकायतें शुरू हो गईं।शनिवार से स्थिति बिगड़ने लगी और सोमवार तक 30 से अधिक लोग डायरिया से प्रभावित होकर अस्पतालों में भर्ती हुए। गातापार के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य टीम के तीन दिन तक गांव नहीं पहुंचने के बाद सोमवार को सीएमएचओ डॉ. आशीष शर्मा और बीएमओ डॉ. विवेक बिसेन सहित स्वास्थ्य दल मौके पर पहुंचे। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र में इलाज शुरू किया गया और दवाइयां वितरित की गईं।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डायरिया की स्थिति गंभीर हो सकती है और लगातार जांच जारी है। प्राथमिक रूप से मृत्युभोज को इस प्रकोप का मुय कारण माना जा रहा है, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी। गांव के 350 से अधिक लोगों में से आधे से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं। गांव में चिकित्सकों की कमी और सही समय पर स्वास्थ्य सेवा न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अब स्थिति को संभालने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है।
बड़ी खबरेंView All
राजनंदगांव
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग