CG News: डायरिया का कहर जारी, दो लोगों की हुई मौत, 30 से अधिक ग्रामीण हुए भर्ती

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डायरिया की स्थिति गंभीर हो सकती है और लगातार जांच जारी है। प्राथमिक रूप से मृत्युभोज को इस प्रकोप का मुय कारण माना जा रहा है, जिसके बाद स्थिति बिगड़ी। गांव के 350 से अधिक लोगों में से आधे से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित हैं। गांव में चिकित्सकों की कमी और सही समय पर स्वास्थ्य सेवा न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अब स्थिति को संभालने के लिए पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है।