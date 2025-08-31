DJ Ban: गणेश विसर्जन यात्रा में डीजे बैन! शांति समिति की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

DJ Ban: अगले माह सितंबर में पड़ने वाले मुस्लिम समाज के पवित्र पर्व ईद मिलादुन्नबी व गणेश विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार के वाद-विवाद नहीं करने साथ ही त्योहार को शांति से मनाने को लेकर नगर पंचायत सभागार में शनिवार 30 अगस्त को शांति समिति की बैठक हुई। ( CG News ) एसडीएम अविनाश ठाकुर, नगर पंचायत सीएमओ अविनाश देवांगन सहित नगर पंचायत अध्यक्ष, पार्षद और नगर के विभिन्न राजनीतिक दलों के व्यक्ति, गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
शांति समिति की बैठक में विसर्जन के दौरान डीजे बजाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। डीजे बजाने पर किसी प्रकार का परमिशन नहीं देने की बात एसडीएम अविनाश ठाकुर ने कही है। विसर्जन में धूमाल और गड़वा बाजा बजाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसमें भी सुबह से शाम 7 बजे तक ही छूट मिलेगी। नियम के विरुद्ध कार्य करने पर कड़ी कार्रवाई की जानकारी दी गई।
पार्षद अमन सोनी ने पुलिस की कार्यप्रणाली और वार्तालाप को लेकर थाना प्रभारी राजेश देवदास के सामने मौखिक शिकायत भी की गई। चालानी कार्रवाई के दौरान ड्यूटी में तैनात पुलिस जवान को असंयम और अभद्र व्यवहार को लेकर भी अपनी बातें रखी है। गंडई नगर में वार्ड 6 में एक युवा ऐसा भी है जो खुद को गुंडा कहकर खुलेआम दादागिरी करता है।
ऐसे व्यक्ति माहौल खराब करने में लगे होते हैं, जिस पर थाना प्रभारी देवदास ने ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की बात कही है। नगर पंचायत अध्यक्ष युवराज लाल टारकेश्वर शाह खुसरो ने भी पुलिस की 112 में रात्रि कालीन ड्यूटी में लगे जवानों के व्यवहार को लेकर भी शिकायत की गई है जिस समय रात्रि में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वे स्वयं रात्रि में होश में नहीं रहते। वे अपनी वाहन ऐसी जगह रखते हैं, जहाँ उसको कोई न देखे, ऐसी लगभग शिकायत यहां उपस्थित सभी की है जिसको मैं बोल रहा हूं।
नगर के चौक चौराहों और गली मोहल्ले में अवैध शराब मुसीबत बन गई है। इस पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहे। पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाना होता है। थाना प्रभारी देवदास ने अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई होना बताया गया।
बताया कि सभी स्टॉफ एक समान नहीं होता, फिर भी अगर समस्या है तो उसे जल्द ही निराकरण करने की बात कही है। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष लाल टारकेश्वर शाह खुसरो, थाना प्रभारी राजेश देवदास, सीएमओ अविनाश देवांगन, वरिष्ठ कांग्रेसी अय्युब कुरैशी, विधायक प्रतिनिधि दामोदर जायसवाल, पार्षद राकेश निषाद,दीलीप ओगरे, अमन सोनी, तामेश्वर साहू, सुमन पाटले, श्यामपाल ताम्रकार, प्रकाश पटेल, पूर्व पार्षद नारायण चतुर्वेदी, विधायक प्रवक्ता अमित टंडन, सरपंच बोधन मेरावी सहित गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी और नगर के लोग शामिल रहे।