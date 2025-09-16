CG News: बिजली बिल से लगा करंट, गड़बड़ाया घर का बजट, थमा दिया तीन गुना बिजली का बिल

उपभोक्ताओं का कहना है कि अपने ही राज्य की कोयला और पानी से यही बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद भी सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाले राज्य की जनता बिजली बिल की मार से परेशान हो रही है। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने राहत नहीं दी तो आंदोलन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि हॉफ योजना से राहत मिलने पर घर का बजट कुछ हद तक संभल जाता था, मगर अब स्थिति असहनीय हो चुकी है।