यह तो लूट है! सितंबर में तीन गुना बिजली बिल, हाफ योजना बंद होने से घर का बजट गड़बड़ाया…

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिजली बिल हॉफ योजना को बंद करने के बाद सितंबर माह से खपत के हिसाब से पूरा बिल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा पीपीसी (पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट) शुल्क भी लिया जा रहा है। इस तरह उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी दोहरा झटका दे रही है। नतीजतन बिजली का बिल सितंबर माह में दो से तीन गुना आया हुआ है। इससे लोगों को आक्रोश बढ़ गया है। आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है।
शहर और ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता कह रहे हैं कि पहले ही महंगाई ने कमर तोड़ दी है, ऊपर से ४०० यूनिट खपत पर आधी बिजली बिल माफ होने से मिलने वाली राहत भी खत्म कर दी गई, जिससे कि औसतन ७ से ८ सौ तक आने वाली बिजली का बिल 15 सौ से दो हजार तक पहुंच रही है। इससे आम लोगों का बजट बिगड़ गया है।
उपभोक्ताओं का कहना है कि अपने ही राज्य की कोयला और पानी से यही बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद भी सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाले राज्य की जनता बिजली बिल की मार से परेशान हो रही है। उपभोक्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने राहत नहीं दी तो आंदोलन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि हॉफ योजना से राहत मिलने पर घर का बजट कुछ हद तक संभल जाता था, मगर अब स्थिति असहनीय हो चुकी है।
छुरिया जनपद पंचायत सदस्य अंजली रामगुलाल घावडे़ ने कहा है कि आम आदमी की जेब में डाका डाला जा रहा है। पहले से जनता महंगाई त्रस्त हैं। उसके बाद बिजली बिल दोगुने, तिगुने आने से गृहणियों को घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ता अनीस खान, ममता कौशिक, राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली बिल अधिक आने से घरेलू बजट गड़बड़ा गया है।
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को 400 यूनिट बिजली की खपत पर हाफ योजना का लाभ देते हुए इसमें 200 यूनिट का ही बिल देना होता था, लेकिन अब भाजपा सरकार इसे 100 यूनिट तक की खपत में योजना का लाभ मिलने का नियम तय की है। 101 यूनिट चलने पर पूरा बिल देना पड़ेगा। इस नियम के मुताबिक सभवत: किसी भी उपभोक्ता को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा।
बिजली हाफ योजना में बदलाव के साथ पीएम सूर्यघर योजना की सब्सिडी बढ़ा दी गई है। बिजली उत्पादन के लिए घरोें में सोलर पैनल लगाने से बिजली मुत हो जाएगी। अधिक उत्पादन होने पर कंपनी की ओर से राशि भी मिलेगी।
दूसरी ओर बिजली कंपनी की ओर से पीएम सूर्य घर मुत बिजली योजना पर फोकस करते हुए उपभोक्ताओं को घर की छत पर सोलर पैनल लगाने प्रेरित किया जा रहा है। बता रहे हैं कि इससे बिजली मुत हो जाएगी। गांव-गांव में रथ निकालकर इस दिशा में जागरूक कर रहे हैं पर ग्रामीण बिजली का बिल देखकर चिंता में हैं।