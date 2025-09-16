यह तो लूट है! सितंबर में तीन गुना बिजली बिल, हाफ योजना बंद होने से घर का बजट गड़बड़ाया…

CG Electricity Bill: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिजली बिल हॉफ योजना को बंद करने के बाद सितंबर माह से खपत के हिसाब से पूरा बिल उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। इसके अलावा पीपीसी (पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट) शुल्क भी लिया जा रहा है। इस तरह उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी दोहरा झटका दे रही है। नतीजतन बिजली का बिल सितंबर माह में दो से तीन गुना आया हुआ है। इससे लोगों को आक्रोश बढ़ गया है। आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है।