CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत

CG News: नवरात्रि में पूरे नव दिन तक उपवास थे। नौ कन्या भोज कराने के लिए वह अपने निजी बाइक से नगर पंचायत से रायपुर जाने के लिए शाम 4 बजे निकले थे।

less than 1 minute read

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत

तेज बहाव में बह गया इंजीनियर (Photo Patrika)

CG News: सोमवार 29 सितंबर की शाम 5 बजे के नगर पंचायत गंडई में पदस्थ उप अभियंता लोकेश शर्मा उम्र 46 वर्ष निवासी रायपुर दनिया पुल पार करते पानी के तेज बहाव में बह गया और घटना में उसकी मौत हो गई है। शर्मा नगर पालिका बेमेतरा से ट्रांसफर होकर गंडई नगर पंचायत में आए थे। लोकेश शर्मा नवरात्रि में पूरे नव दिन तक उपवास थे। नौ कन्या भोज कराने के लिए वह अपने निजी बाइक से नगर पंचायत से रायपुर जाने के लिए शाम 4 बजे निकले थे।

इस दौरान दनिया पुल को पार करते वह बाइक सहित तेज बहाव में बह गई। पुल के ऊपर लगभग एक फीट पानी बह रहा था। इंजीनियर शर्मा बाइक सहित पुल को पार करते वह अनबैलेंस हो गए और पुल के नीचे गिर गए। नीचे गिरने पर हेलमेट में पानी भर गया और वह संभल नहीं पाए और तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों ने बताया कि शर्मा पुल से लगभग 300 मीटर दूर बह कर पानी में डूब गए और उसकी मौत हो गई।

मृतक इंजीनियर के परिवार में पत्नी और एक ही लड़का है। इस घटना से परिवार सदमे में है। इंजीनियर लोकेश शर्मा मूलत: मध्यप्रदेश के विदिशा के रहने वाले हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही नगर पंचायत सीएमओ अविनाश देवांगन टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे।

Published on:

30 Sept 2025 01:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत

