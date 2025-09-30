CG News: पुल पार करते वक्त तेज बहाव में बह गया इंजीनियर, मौके पर हो गई मौत

CG News: सोमवार 29 सितंबर की शाम 5 बजे के नगर पंचायत गंडई में पदस्थ उप अभियंता लोकेश शर्मा उम्र 46 वर्ष निवासी रायपुर दनिया पुल पार करते पानी के तेज बहाव में बह गया और घटना में उसकी मौत हो गई है। शर्मा नगर पालिका बेमेतरा से ट्रांसफर होकर गंडई नगर पंचायत में आए थे। लोकेश शर्मा नवरात्रि में पूरे नव दिन तक उपवास थे। नौ कन्या भोज कराने के लिए वह अपने निजी बाइक से नगर पंचायत से रायपुर जाने के लिए शाम 4 बजे निकले थे।