Ban On Vehicles: राजनांदगाव में भारी वाहनों के प्रवेश पर लगा बैन, इन 10 मार्गो रहेगा VIP मूवमेंट, प्रसाशन ने जारी की ट्रैफिक एडवायजरी

Traffic Advisory: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के 22 जून को प्रस्तावित राजनांदगांव प्रवास एवं स्टेट स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए शहर के भीतर भारी एवं मध्यम वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यातायात पुलिस के अनुसार 22 जून को प्रात: 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक सुगम यातायात संचालन एवं आम जनता की सुविधा के लिए विभिन्न मार्गों पर डायवर्सन और पार्किंग व्यवस्था लागू रहेगी।