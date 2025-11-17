Patrika LogoSwitch to English

CG Crime: आबकारी विभाग ने मारा छापा, छत्तीसगढ़ में सप्लाई न होने वाली महंगी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

CG Crime: जब्त की गई शराब का ब्रांड छत्तीसगढ़ में सप्लाई नहीं होती, जिससे इस पूरे मामले में अवैध शराब के बड़े सिंडीकेट के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 17, 2025

CG Crime: आबकारी विभाग ने मारा छापा, छत्तीसगढ़ में सप्लाई न होने वाली महंगी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

महंगी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार (Photo Patrika)

CG Crime: आबकारी विभाग ने रविवार को शहर के पॉश एरिया गुलमोहर कॉलोनी के गुरुछाया अपार्टमेंट में छापा मारकर एक बड़े शराब रैकेट का खुलासा किया। यहां से लाखों रुपए मूल्य की शराब जब्त की गई, जिसमें कुछ बोतलें 5 से 6 हजार रुपए तक की बताई जा रही हैं। आरोपी जितेन्द्र साहू के कब्जे से जब्त की गई शराब का ब्रांड छत्तीसगढ़ में सप्लाई नहीं होती, जिससे इस पूरे मामले में अवैध शराब के बड़े सिंडीकेट के सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है।

आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अपार्टमेंट में अवैध शराब का डंप रखा गया है। दबिश के दौरान जब्त की गई शराब की खेप में अधिकांश बोतलें महाराष्ट्र से आई थीं, जो छत्तीसगढ़ में कहीं भी बिक्री के लिए नहीं हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस शराब की आपूर्ति की चेन राज्य की सीमा पार भी हो सकती है।

  • सफलता के साथ जिमेदारी की सीख

यह कार्रवाई आबकारी विभाग के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, जो शराब के अवैध व्यापार पर शिकंजा कसने में जुटा हुआ है। अब यह देखना होगा कि इस मामले के बाद और क्या सुराग निकलते हैं और इस अवैध शराब के व्यापार से जुड़े बड़े रैकेट का खुलासा होता है या नहीं। माना जा रहा है कि आबकारी विभाग की ओर से लंबे समय के बाद ऐसी कार्रवाई की गई है।

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी जितेन्द्र शराब की खेप ट्रेन से लाकर बेचता था। हालांकि, विभाग को आशंका है कि यह सिर्फ एक कड़ी है और पूरे रैकेट का बड़ा नेटवर्क है, जो दूसरे राज्यों से शराब लाकर इसे अवैध रूप से राज्य में पहुंचाता है। जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही इस बड़े सिंडीकेट का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब्त शराब के ब्रांड और कीमतों को लेकर अधिकारियों में भी हैरानी है, क्योंकि यह शराब बाजार में उपलब्ध नहीं है।

Updated on:

17 Nov 2025 11:16 am

Published on:

17 Nov 2025 11:15 am

