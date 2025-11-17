CG Crime: आबकारी विभाग ने मारा छापा, छत्तीसगढ़ में सप्लाई न होने वाली महंगी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी जितेन्द्र शराब की खेप ट्रेन से लाकर बेचता था। हालांकि, विभाग को आशंका है कि यह सिर्फ एक कड़ी है और पूरे रैकेट का बड़ा नेटवर्क है, जो दूसरे राज्यों से शराब लाकर इसे अवैध रूप से राज्य में पहुंचाता है। जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही इस बड़े सिंडीकेट का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब्त शराब के ब्रांड और कीमतों को लेकर अधिकारियों में भी हैरानी है, क्योंकि यह शराब बाजार में उपलब्ध नहीं है।