विदेशी फंडिंग से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण! ग्रामीणों को किया जा रहा था प्रभावित, कई जिलों तक फैला तार…

CG Conversion News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में धर्मांतरण के एक बड़े और संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ग्राम धर्मापुर में अवैध रूप से आश्रम और चर्च संचालित कर कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां चलाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि नेटवर्क के तार राज्य के अन्य जिलों से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।