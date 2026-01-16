16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

राजनंदगांव

विदेशी फंडिंग से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण! ग्रामीणों को किया जा रहा था प्रभावित, कई जिलों तक फैला तार…

CG Conversion News: धर्मांतरण के एक बड़े और संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ग्राम धर्मापुर में अवैध रूप से आश्रम और चर्च संचालित कर कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां चलाए जाने का मामला सामने आया है।

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Jan 16, 2026

विदेशी फंडिंग से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण! ग्रामीणों को किया जा रहा था प्रभावित, कई जिलों तक फैला तार...(photo-patrika)

विदेशी फंडिंग से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण! ग्रामीणों को किया जा रहा था प्रभावित, कई जिलों तक फैला तार...(photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)

CG Conversion News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में धर्मांतरण के एक बड़े और संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। ग्राम धर्मापुर में अवैध रूप से आश्रम और चर्च संचालित कर कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां चलाए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जबकि नेटवर्क के तार राज्य के अन्य जिलों से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।

CG Conversion News: नाबालिग बच्चों को रखकर चल रही थीं गतिविधियां

जानकारी के अनुसार, डेविड चाको नामक व्यक्ति ग्राम धर्मापुर में बिना अनुमति आश्रम और चर्च का संचालन कर रहा था। आरोप है कि यहां नाबालिग बच्चों को रखा गया था और उनके माध्यम से धर्मांतरण की गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

बिजली नहीं, फिर भी डिजिटल प्रचार

जांच में सामने आया है कि जिले के सुदूर अंचल के उन गांवों में, जहां बिजली की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, वहां ग्रामीणों को प्रभावित करने के लिए सोलर-आधारित डिजिटल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन प्रोजेक्टरों के जरिए धार्मिक वीडियो और सामग्री दिखाकर ग्रामीणों को प्रभावित किया जाता था।

हजारों डॉलर के उपकरण जब्त

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हाई-टेक सोलर प्रोजेक्टर और अन्य विदेशी उपकरण जब्त किए हैं, जिनकी कीमत हजारों डॉलर बताई जा रही है। पुलिस को आशंका है कि इन उपकरणों की फंडिंग विदेशों से की जा रही थी।

शिकायत से शुरू हुई कार्रवाई

मामले की शुरुआत 8 जनवरी को ग्राम धर्मापुर से मिली लिखित शिकायत से हुई थी। शिकायत में अवैध रूप से आश्रम और चर्च संचालन के साथ नाबालिग बच्चों को रखने और धर्मांतरण गतिविधियों के आरोप लगाए गए थे।

धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज

एसपी अंकिता शर्मा के निर्देश और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डेविड चाको के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है।

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / विदेशी फंडिंग से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण! ग्रामीणों को किया जा रहा था प्रभावित, कई जिलों तक फैला तार…

