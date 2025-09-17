CG News: वनांचल क्षेत्र को मिली नई सौगात, 250 गांवों को मिलेगी निर्बाध बिजली

132 केवी उपकेंद्र मोहला में आज दोपहर 3.48 बजे कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने स्विच ऑन कर नई लाइन को ऊर्जीकृत किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक संजय पटेल, शिरीष शैलेट (वितरण), मुख्य अभियंता अब्राह्म वर्गीस, अतिरिक्त मुय अभियंता पीपी सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एमडी शुक्ला ने सभी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी का लक्ष्य प्रदेश के हर कोने तक गुणवत्तापूर्ण और स्थायी विद्युत आपूर्ति पहुंचाना है।