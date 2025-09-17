CG News: वनांचल क्षेत्र को मिली नई सौगात, 250 गांवों को मिलेगी निर्बाध बिजली

CG News: आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी ने बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को डोंगरगांव से मोहला तक 60 किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल सर्किट लाइन का कार्य पूर्ण कर इसे ऊर्जीकृत किया गया। इस परियोजना पर करीब छह करोड़ रुपए की लागत आई है।
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला आदिवासी और वनांचल बहुल क्षेत्र है, जहां पहले 132 केवी की केवल सिंगल लाइन से आपूर्ति होती थी। तकनीकी अवरोध आने पर सप्लाई प्रभावित हो जाती थी। अब डबल सर्किट लाइन के चालू होने से 250 से अधिक गांवों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल सकेगी। साथ ही वोल्टेज की स्थिति में भी सुधार होगा, जिससे कृषि और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
132 केवी उपकेंद्र मोहला में आज दोपहर 3.48 बजे कंपनी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार शुक्ला ने स्विच ऑन कर नई लाइन को ऊर्जीकृत किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक संजय पटेल, शिरीष शैलेट (वितरण), मुख्य अभियंता अब्राह्म वर्गीस, अतिरिक्त मुय अभियंता पीपी सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। एमडी शुक्ला ने सभी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी का लक्ष्य प्रदेश के हर कोने तक गुणवत्तापूर्ण और स्थायी विद्युत आपूर्ति पहुंचाना है।