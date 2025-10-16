Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

इंस्टा में वीडियो देखना टीचर को पड़ गया भारी.. गंवाए 6 लाख रुपए, थाने में बताई पूरी घटना

Fraud News: इंस्टाग्राम में एक वीडियो देख महिला टीचर ज्यादा कमाने के चक्कर में व्यक्तिगत जानकारी साझा कर दी। वहीं अकाउंट से 6 लाख रुपए ट्रांसफर होने के बाद महिला के होश उड़ गए..

less than 1 minute read

राजनंदगांव

image

Chandu Nirmalkar

Oct 16, 2025

Fraud news

घर बैठे रुपए कमाने का लालच देकर शिक्षिका से 6 लाख की ठगी ( File Photo )

Fraud News: इंस्टाग्राम में वर्क टू होम के नाम पर महिला शिक्षिका का पूरा प्रोफाईल लेकर पैसा कमाने का लालच देकर 6 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़ित शिक्षिका को रिव्यु करने और टास्क पूरा करने पर शुरू में 5000 रूपए दिए गए और बाद में अधिक कमाई ( CG News) करने का लालच देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

Fraud News: नाम पता उम्र व अन्य जानकारी साझा की

कोतवाली थाना प्रभारी नंद कुमार गौताम ने बताया कि एक महिला शिक्षिका को वर्क टू होम का विज्ञापन दिखा। जिसमें वह अपना इंन्टेस्टेड होना बताई । इसके बाद शिक्षिका से उसका व्हाट्सअप नंबर लेकर एक योजना के बारे में जानकारी देकर उसका नाम पता उम्र व अन्य प्रोफशन की जानकारी ले लिया।

खात से पार किए 6 लाख रुपए

इसके बाद रिव्यु करने और विभिन्न प्रकार के आनलाइन टास्क पूरा करने नाम पर पहले 200, 300, 1100, 710 रूपए कुल लगभग 5000 इसके खाते में स्थानांतरण किए गए। इसके बाद शिक्षिका को व्हीआईपी मेबर बनाने और अधिक पैसा कमाने का झांसा देकर पैसा जमा करने का टास्क दिया गया, जिसमें उसे बीच बीच में स्टेटमेंट दिया गया और पैसा बढ़ने का लालच देते रहे। जब प्रार्थिया ने विड्राल के लिए बोला तब पता चला कि वह 6 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो चुकी है।

Published on:

16 Oct 2025 01:24 pm

