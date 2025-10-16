इंस्टा में वीडियो देखना टीचर को पड़ गया भारी.. गंवाए 6 लाख रुपए, थाने में बताई पूरी घटना

Fraud News: इंस्टाग्राम में वर्क टू होम के नाम पर महिला शिक्षिका का पूरा प्रोफाईल लेकर पैसा कमाने का लालच देकर 6 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़ित शिक्षिका को रिव्यु करने और टास्क पूरा करने पर शुरू में 5000 रूपए दिए गए और बाद में अधिक कमाई ( CG News) करने का लालच देकर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना में जुटी है।